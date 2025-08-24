晴時多雲

最強富邦殺手 伍鐸登基

2025/08/24 05:30

龍隊伍鐸榮登富邦悍將頭號剋星，對戰拿下20勝。 （記者陳志曲攝）龍隊伍鐸榮登富邦悍將頭號剋星，對戰拿下20勝。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕伍鐸無愧「最強富邦殺手」稱號，以6局無失分封鎖悍將打線，加上吉力吉撈．鞏冠獨居隊史第2多的生涯第87轟加持，助味全龍以3：1力退富邦，伍鐸成為史上首位對富邦球團奪下第20勝的投手。

悍將舉辦「虎道同盟」主題日，副領隊林威助（中）參觀阪神甲子園攤位，與球迷合影。（記者陳志曲攝）悍將舉辦「虎道同盟」主題日，副領隊林威助（中）參觀阪神甲子園攤位，與球迷合影。（記者陳志曲攝）

先發6局無失分 對戰20勝

龍隊吉力吉撈．鞏冠3局上扛出3分砲，一棒定勝負。 （記者陳志曲攝）龍隊吉力吉撈．鞏冠3局上扛出3分砲，一棒定勝負。 （記者陳志曲攝）

「Really？」一聽到自己奪下超越鄭凱文的對戰富邦第20勝，伍鐸瞪大雙眼驚訝地說，「能成為第一個都是最好的，我喜歡贏球！」即便富邦打線近5場有4場雙位數安打，伍鐸前幾天又有鼻塞、頭痛症狀，仍繳出6局僅被敲3支一壘安打的優質內容。

伍鐸直言，最近富邦打線安排很出色，必須非常專注在想投的位置，不然一失投就有可能被打。龍隊總教練葉君璋認為，伍鐸有感冒的狀況，還是投得很精彩。

這一勝是伍鐸生涯第77勝，超車兄弟象風神，獨居勝投榜史上第9名，更重要的是中止球隊4連敗，一掃近期葉總口中壓力大的氛圍。

吉力吉撈第87轟 超越羅世幸

味全在3局上援護伍鐸，郭天信四壞串聯李凱威安打，吉力吉撈相中陳仕朋的140公里紅中直球夯出3分彈，生涯87轟超越羅世幸，獨居隊史第2多，距離陳金茂89轟的隊史紀錄已不遠。

吉力吉撈指出，因為味全回歸中職，才有機會超越前輩，「把自己該做的做好，紀錄沒有多想。」

儘管味全今年被外界看好奪冠，但至今勝率仍不到5成，吉力吉撈強調，龍隊是很會逆轉勝的隊伍，大家都相信彼此，沒有到很沮喪，「還有30場，不到最後一刻，誰都不知道結果。」

只是味全仍出現意外傷兵，徐若熙被蟲子咬傷導致蜂窩組織炎，因動刀清創將跳過2次輪值，力拚最快9月2-3日於大巨蛋復出，但龍隊已找來新洋投巴雷達當作「秘密武器」。

