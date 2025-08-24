解猿迷的渴 威能帝打破週六魔咒

威能帝先發奪勝投，也助猿隊中止週六8連敗。 （樂天桃猿提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕威能帝昨用106球投6局只失2分，在打線不到5局就打爆布雷克的力挺下，帶領樂天桃猿以8：3拿下對統一獅5連勝，也中止週六的8連敗，繼6月14日後總算再於週六贏球，下半季戰績回升至第二，全年戰績也再次站上第三，總教練古久保健二得知打破「週六魔咒」，不禁笑說：「應該能讓球迷安心一點。」

中止週六8連敗

樂天3局下重啟攻勢，張閔勛適時安打送回2分，助樂天以3：1超前，5局下林泓育高飛犧牲打、林子偉三壘安打聯手追加3分，讓布雷克只投4.2局就失6分退場，勝負提前底定。古久保健二認為，可能天氣比較炎熱，感覺布雷克狀態不是很好，但選手真的打得非常漂亮，林智平、張閔勛在打帶跑戰術也執行得很成功。

古久保指出，威能帝最近每場都表現很穩定，球隊最近9戰贏下7場，主要是打線固定下來，攻勢串聯做得很順暢，得分效益逐漸提高，選手都很努力，他完全不曉得球隊在週六處於連敗，但有注意到週五到週日的勝率似乎不是很高，「輪值調動可能也有關係，很高興終於在週六贏球，我們會繼續努力。」

威能帝自明星賽後連續5次在週六先發，前4次都無關勝敗，戰況在他退場後都倒向對手，這場僅是他連續9場優質先發期間的第3勝，他表示，能否拿勝投不是他能控制，畢竟對方投手也表現得很好，知道球隊沒在週六很久沒贏，很高興幫助球隊拿下勝利。

