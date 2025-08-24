晴時多雲

體育 即時新聞

831洋將大限 獅3投搶最後2席

2025/08/24 05:30

獅隊新洋投奧德銳（右）今開箱先發。（統一獅提供）獅隊新洋投奧德銳（右）今開箱先發。（統一獅提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕「831大限」進入倒數最後1週，統一獅今天讓奧德銳首次在一軍出賽，昨才報到的獅帝芬可望直接留用，樂天桃猿新洋投凱樂本週也有機會在一軍登板，樂天甚至保有單週5場都派洋投先發的調度空間。

奧德銳於11日抵台，19日在二軍用47球投2.1局，獅隊總教練林岳平表示，他的投球型態有點接近味全龍的龍聖，因為曾在韓職打球，對亞洲打者有一定熟悉度，今用球數設定80球左右；獅帝芬有5年大聯盟資歷，今年還在3A出賽，只要通過體檢與藥檢，進牛棚練投也正常，就會留用。

林岳平指出，趕在大限前才決定留用哪4名洋投，應該是他掌兵符以來首次碰到，確定留用的飛力獅已在20日下二軍，這兩週布雷克、蒙德茲、奧德銳都有2次先發機會，根據表現再決定留用哪兩位。布雷克近3場投15.1局失15分，蒙德茲近3場投16.2局失14分，近況都不理想。

凱樂來台前一週還在墨西哥聯盟比賽，他表示，能快速達成合約是因為波賽樂，兩人去年季後都在美國Driveline訓練並保持聯繫，也向龍隊鑀龍詢問中職狀況，「他們都建議我盡量攻擊打者，趕快讓打者擊到球，讓守備去抓出局數。」

樂天總教練古久保健二指出，是要比照去年中信兄弟在31日前單週5場全派洋投先發，藉此決定留用哪4人，或是讓黃子鵬回到輪值，兩種模式都有預想到，「不是說洋將丟就會比較好，但這也是一個方式，交給投手教練去規劃。」

