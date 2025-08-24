晴時多雲

體育 即時新聞

U15亞洲盃》柯邵捷一夫當關 陳泊佑一棒定江山

2025/08/24 05:30

U15亞洲盃團隊與個人獎項U15亞洲盃團隊與個人獎項

完封日本連霸 隊史第8冠

U15亞洲盃》柯邵捷一夫當關 陳泊佑一棒定江山陳泊佑6局上攻破僵局，敲出2分打點三壘安打。
（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕6局上2出局一、二壘有人，陳泊佑掃出三壘安打帶有2分打點突破0：0僵局，7局上隊長江金澄適時敲安再添保險分，加上柯邵捷一夫當關，繳出7局無失分，率領台灣隊以3：0完封日本，完成U15亞洲青少棒錦標賽二連霸，勇奪隊史第8冠。台灣隊總教練邱耀宇說，這批國手天分很好，只要好好努力，未來都有機會成為職棒選手。

U15亞洲盃》柯邵捷一夫當關 陳泊佑一棒定江山亞太棒球場冠軍戰台日大戰吸引5163人進場。
（記者李惠洲攝）

柯邵捷第7局球速

U15亞洲盃台灣隊完封日本隊，締造2連霸。（記者李惠洲攝）U15亞洲盃台灣隊完封日本隊，締造2連霸。（記者李惠洲攝）

還能超過130km

柯邵捷在台日爭霸戰投出7局完投完封勝。（記者李惠洲攝）柯邵捷在台日爭霸戰投出7局完投完封勝。（記者李惠洲攝）

柯邵捷1局下控球不穩，投出2次保送、被敲1安形成無人出局滿壘，但他及時回穩連續解決10人次力保不失，用82球獨撐7局被敲4安，另有4K和3次保送，拿下完封勝。

邱耀宇表示，第1局若柯邵捷失分就會換投，剛好神明有保佑才沒掉分，這局能解危非常關鍵，「邵捷能完投7局，且到第7局球速還有130幾公里，真的不簡單。」

柯邵捷在爸媽到場見證下，投出生涯代表作，他說，第1局有壓力，但相信隊友能守住失分，感謝他們力挺，上去投球希望多吃點局數，沒想到可以完封，這是生涯最難忘的比賽，很開心自己有做到。

最年幼陳泊佑

榮膺最有價值球員

14歲的陳泊佑是陣中年紀最小，6局上擊出2分打點三壘安打一棒定江山，本屆累計打擊率高達6成15，不採計冠軍戰成績，更以累計7成打擊率榮登本屆打擊王，獲選最有價值球員獎。

陳泊佑表示，當時投手控球不太穩定，應該會搶好球數對決，就抓好球攻擊，感謝自己之前那麼努力，遇到挫折沒放棄，因為有一段時間既累又做不好，很想放棄，還好爸媽的支持鼓勵，讓他繼續堅持下去。

陳泊佑是邱耀宇二重國中子弟兵，邱耀宇盛讚他天分好，認真又努力，有頂住壓力給對方致命一擊，打得太漂亮了。

