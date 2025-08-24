台灣盛產火球少年 連日韓也少見

劉劭威（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕近年台灣青少棒「怪物火球男」湧現，從已畢業的林盛恩、劉任右、楊曜丞、邱翊銓，到今年U15國手胡冠威、林亞倫，青少棒時期球速都飆破145公里，U15台灣隊投手教練劉劭威認為，這現象確實非常少見。

運科推一把

球速動輒飆破145km

29歲的劉劭威曾效力中信兄弟和富邦悍將，生涯最快球速151公里，2021年離開職棒圈，後來回到母校二重國中擔任教練至今，他指出，當年他在二重飆速140公里已是同期投手最快，青少棒階段球速133至135公里就算快的，140公里屬頂尖，「超過145公里根本就是怪物。」這屆U15日、韓丟到140公里的投手也不多見。

近年國內青少棒不斷冒出球速逾145公里的「火球男」，劉劭威說，他們身體素質和天賦俱佳，加上重訓、核心訓練輔助，平常傳接球的基本動作做到最好，才有辦法盡情飆速。

「現在的小朋友很幸福。」劉劭威表示，早期提升球速要問教練或自己摸索，近年不少青少棒投手接觸運科訓練，甚至自聘私人教練，訓練更有效率，球速愈飆愈快。

劉劭威強調，青少棒投手追求極速的同時，更應注重均速和準度，否則1場只投1球147公里，但均速只有130幾公里又不準，缺乏參考價值，倒不如均速維持在140公里左右，有不錯的續航力和壓制力，才能完成每局投球任務。

