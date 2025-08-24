晴時多雲

沖繩稱霸夏甲 末吉續戰U18世界盃

2025/08/24 05:30

沖繩尚學王牌末吉良丞關門成功，他也將加入U18世界盃日本隊行列。 （產經新聞提供）沖繩尚學王牌末吉良丞關門成功，他也將加入U18世界盃日本隊行列。 （產經新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕夏季甲子園昨天熱血落幕，沖繩尚學以3：1擊敗西東京代表日大三，奪下校史首座夏甲冠軍，除了現場吸引4萬5600人觀戰，沖繩民眾在比賽當下更因聚集室內觀戰形成路上無人的「空城」奇景，U18世界盃9月5日至14日將在沖繩舉行，台灣隊也要一起燃燒棒球魂。

沖繩尚學奪下校史首座夏季甲子園冠軍。（產經新聞提供）沖繩尚學奪下校史首座夏季甲子園冠軍。（產經新聞提供）

位於沖繩那霸市的沖繩尚學自1957年創立以來，曾於1999及2008年春季甲子園奪冠，但在最能代表日本高中棒球的夏季甲子園則是第11次出賽才收下冠軍，也成為自2010年興南高中後再有沖繩代表達成壯舉，在沖繩當地更陷入瘋狂，不但加開飛往大阪的航班，還有球迷買不到機票，先飛台灣再轉機到大阪。

9/5沖繩開打

台灣隊27日出征

沖繩尚學由新垣有絃繳出先發7.2局失1分的好投，再祭出王牌末吉良丞壓陣，用再見雙殺漂亮守勝，隊長真喜志拓斗賽後發表感言時激動落淚，感謝昨在現場度過45歲生日的母親。

U18世界盃台灣隊將於27日前往沖繩備戰，包括富邦悍將今年選秀首輪選進的強打捕手張育豪、中信兄弟第1指名外野手蔡琞傑都入列，日本隊20人名單昨公布，有打今年夏甲的選手多達15人，末吉良丞是唯一沖繩代表。

