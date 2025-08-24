世界青年青少年錦標賽》台灣團體賽收4銀 4神射手續拚金

U18反曲弓台灣男團收下世錦賽銀牌。（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊昨在2025年世界青年青少年錦標賽，共收下4面團體銀牌，接著還有個人反曲弓U18女將高卉唐、U21男子組黃立承和複合弓U21吳子瑋、U18顏子翔，4人還有機會為台灣拚金牌。

高卉唐是國內射箭超級潛力股。 （射箭協會提供）

台灣隊在反曲弓U21女團、U18男、女團及複合弓U18女團都挺進金牌戰，反曲弓3組人馬都敗給天敵南韓，複合弓女團也不敵美國，目前團隊進帳4銀及U18複合弓男團銅牌。

請繼續往下閱讀...

高卉唐玩出名堂 首場世界大賽奪牌

團體賽無緣金牌，教練團仍對個人賽有期待，吳子瑋、顏子翔、高卉唐、黃立承將在今、明兩日展開4強賽，有機會再添獎牌，甚至是金牌榮耀。另外，混雙陳品安／高卉唐、黃立承／許芯慈將在銅牌戰登場。

其中來自花蓮玉里國中的高卉唐是國內新生代女將，去年國一全中運就斬獲國女組團體金牌，今年國二再奪全中運國女組個人金牌。布農、阿美族的高卉唐國小三年級開始練箭，從起初好玩到如今於生涯首場世界大賽摘團體銀牌。教練王正良對愛徒本屆表現滿意，也期許能在個人賽繼續突破。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法