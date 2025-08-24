晴時多雲

體育 即時新聞

台塑盃男網賽》黃琮豪雙打奪金 驅韓雪恥

2025/08/24 05:30

黃琮豪（左，網協提供）黃琮豪（左，網協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕黃琮豪與日本搭檔市川泰誠昨於台塑盃國際職業男網賽，以7：6（8：6）、4：6、10：7力退第4種子南韓組合權純雨／鄭允成，頭號種子「台日聯軍」4連勝勇奪ITF雙打冠軍，這也是黃琮豪暌違兩年再度於台塑盃封王。

黃琮豪雖在單打八強不敵南韓一哥權純雨，汲取教訓適時調整後，隔日主場把握機會壓制對手，尤其決勝搶十「台日聯軍」從4：6連得4分超前，總算終結近況甚佳的南韓勁敵11連勝氣勢，也讓擅長雙打作戰的黃琮豪復仇雪恥，

「感受到權純雨臨場節奏及沉重球質，有助於雙打爭冠提前應對，很高興得到好的結果，期待下週轉戰中國張家港挑戰賽能夠再接再厲，持續提升世界排名。」25歲的黃琮豪本週男雙來到191席，正是職業生涯新高，「我還要努力，畢竟挑戰賽難度會更高。」

此外，世大運國手林芳安與楊亞依昨於六安女網賽過關斬將，第3種子台灣新世代以6：4、7：6（7：4）力退瑞典鄧雨甜／中國地主王美玲，攜手贏得最後勝利，20歲林芳安也連兩週在安徽奏捷，締造雙打8連勝，笑擁生涯第5座、本季第2座ITF雙打金盃。

