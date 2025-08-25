晴時多雲

體育 即時新聞

台灣隊12人 來自中信愛接棒計畫

2025/08/25 05:30

中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）推動「愛接棒計畫」，為基層棒球扎根，12年來培育出42位台灣隊國手。 （中信慈善基金會提供）中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）推動「愛接棒計畫」，為基層棒球扎根，12年來培育出42位台灣隊國手。 （中信慈善基金會提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕這屆U15亞洲青少棒錦標賽台灣隊以3：0完封勝日本，勇奪隊史第8座冠軍，U18世界盃棒球賽也將於9月5日在日本沖繩開打，包括U12世界盃等國際賽，今年培訓及正選名單共12位來自中國信託慈善基金會推動的「愛接棒少棒暨青少棒資助計畫」。

「愛接棒計畫」長期支持偏鄉學校棒球隊，成為孩子們走出偏鄉、踏上國際舞台的堅強後盾，中信慈善基金會董事長辜仲諒相信，棒球可以翻轉孩子的人生，自2014年推動「愛接棒計畫」，提供偏鄉學校棒球隊營養餐食、課業輔導與球具設備，不僅減輕弱勢家庭經濟負擔，也讓愛運動的孩子能兼顧學業，追逐夢想。

辜仲諒表示，「愛接棒」在基層棒球扎根多年，不只讓孩子有球打、有飯吃，還能好好讀書，棒球幫助孩子建立自信，台灣未來會更強。

今年U15國手高品瀚家境艱困，身為家中大哥，為了分擔父母養家的壓力，他決定打棒球，目標成為職業選手，從小學二年級就加入「愛接棒計畫」資助的屏東復興國小棒球隊，忍受住校孤單與練球高壓環境，成為教練眼中堅強的孩子。

今年U12、U15及U18台灣隊培訓與正選名單共12位來自「愛接棒計畫」，包括U12的新竹關西國小林楷宸、臺南立人國小陳宇申，畢業於台東豐田國小的陳世展，與屏東鶴聲國中張乙安、金門縣中正國小許書誠都是U18世界盃國手。

中信慈善基金會推動「愛接棒計畫」邁入第12年，目前資助全台25所偏鄉學校棒球隊，扶助超過6500人次，至今培育出42位台灣隊國手及19位中華職棒選手。

