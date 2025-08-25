U18》金門游擊「大」物 許書誠「美」好前程

許書誠（記者羅志朋攝）

下月沖繩開戰

味全龍第2輪指名吳承皓擔任4棒守二壘。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕U18世界盃棒球賽9月5日將於日本沖繩開打，總計12隊參賽，分兩組各取前3名晉級超級循環賽，台灣隊預賽分在B組，5日起展開5連戰，依序對中國、美國、巴拿馬、澳洲、德國，總教練廖宏淵喊話，美國實力堅強，所以對巴拿馬、澳洲一定要贏，否則不利於打進冠軍戰。

（記者羅志朋攝）

味全龍吳承皓 扛4番守二壘

2019年台灣隊勇奪U18世界冠軍，接下來兩屆都拿到亞軍，戰果輝煌，廖宏淵指出，這屆U18國家隊沒有S級投手，只有A級投手，戰力平均，初步規劃鍾亦恩、劉任右、賴謙凡、何樺與陳世展擔任先發投手。

請繼續往下閱讀...

今年選秀「富邦悍將雙捕」張育豪與江庭毅輪流蹲捕，味全龍第2輪指名好手吳承皓扛4棒守二壘，廖宏淵表示，吳承皓壘上有人打擊穩定度高，不容易被三振或大起大落，中心打者必須穩定輸出，因此選擇他扛4棒，野手整體特色是守備穩定度高，只是缺乏大砲，會多運用小球戰術。

U18台灣隊20名戰將有一大亮點，今年暑假升高苑工商三年級的許書誠，是台灣棒球史上極少數金門出身的青棒國手，身高187公分、體重83公斤，身材條件出色，也是國內青棒少見的「大型游擊手」。

「他未來應該可以旅美。」廖宏淵說，許書誠來自金門社團球隊，起步較晚，國中畢業才來本島打球，他的身材和協調性很好，手長腳長、打擊也不錯，屬於中南美洲類型的游擊手，這屆U18鎮守游擊大關，埋伏在後段棒次，投手一不小心就會被他狙擊。

許書誠︰唯一目標 世界冠軍

許書誠說，6年前看到學長拿到U18世界冠軍覺得好厲害，這次集訓原本擔心被刷掉，沒想到最終進入20人正選名單，真的好開心，「金門人喜歡打籃球和羽球，棒球風氣不盛，這次入選國家隊證明金門也有棒球好手，去沖繩目標只有一個，就是拿下世界冠軍。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法