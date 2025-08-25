晴時多雲

體育 即時新聞

體壇轉戰政壇 「洋」起新氣象？

2025/08/25 05:30

李洋（資料照）李洋（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部9月9日即將掛牌，傳由連兩屆奧運羽球男雙金牌李洋接首任部長，近日可望宣布，成為內閣改組最受矚目焦點，由於國內不乏球星轉戰政治界先例，30歲李洋若成為史上「最年輕部長」，能否率領台灣壇體邁向全新篇章？各界都在期待。

運動名將參政 紀政帶起風潮

台灣知名運動員參政歷史已逾40年，最早為退役田徑女將「飛躍羚羊」紀政在1981年擔任立法委員，之後「亞洲鐵人」楊傳廣跟上腳步，包括前男籃國手洪濬哲、「籃球博士」鄭志龍、跆拳道奧運銀牌黃志雄等人，也都進入立法院；至於職棒「金臂人」黃平洋、同樣跆拳道出身的黃志雄妻子洪佳君、職業網球女將陳宜等，皆選上市議員；此外，田徑國手戴遐齡、女籃名將錢薇娟，則當過體育署前身的體委會主委、副主委等職務。

協會改選諸事 嚴苛考驗當前

體壇人士認為，李洋若榮膺運動部首任部長，年輕清新的個人形象，加上奧運英雄光環，或許能帶來不同轉變。然而，運動部代表台灣體壇發展里程碑，不論職責與挑戰都遠較羽球賽場更加複雜，短暫蜜月期後，李洋將在派系山頭林立下面臨嚴苛考驗，如何樹立部會領導人威信，進而推動運動政策改革、監督明年各單項協會改選，以及名古屋亞運爭取佳績等，都是上任後課題。

據悉，現任體育署長鄭世忠將轉任政務次長，與李洋組成運動部領導團隊，屆時得發揮專業行政經驗與政治敏感度，在成立初期互補搭配，才能共同贏得這項球場之外的艱難競賽。

