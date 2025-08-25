晴時多雲

體育 即時新聞

克利夫蘭女網賽》詹皓晴銀恨 紐約備戰美網

2025/08/25 05:30

詹皓晴（左）與蔣欣玗獲得亞軍。（詹皓晴提供）詹皓晴（左）與蔣欣玗獲得亞軍。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹皓晴與蔣欣玗昨於克利夫蘭女網賽功虧一簣，6：7（3：7）、4：6惜敗給頭號種子克魯妮琪（塞爾維亞）／達尼里娜（哈薩克），第2種子小詹組合屈居雙打亞軍，馬不停蹄趕赴紐約，為美國公開賽的大滿貫重頭戲做準備。

詹皓晴攜手蔣欣玗在這項WTA250等級硬地職業賽過關斬將，也是小詹本季首闖決戰，雖然歷經兩盤拉鋸，以些微差距不敵克魯妮琪／達尼里娜，無緣順勢奪冠，仍改寫個人賽史最佳戰績，她認為與蔣欣玗的臨場默契持續提升，兩人將在美網女雙聯手出擊，「逐漸磨合出贏球的感覺，希望接下來我們能調整更好，把握今年最後一項大滿貫的機會。」

台灣一哥曾俊欣 拚大滿貫開胡

我國女雙共3組人馬角逐美網，除了詹皓晴／蔣欣玗（中國），還有謝淑薇／克魯格（美國）、吳芳嫺／施托拉（匈牙利），本週起各自奮戰。至於曾俊欣睽違3年再度男單會內出擊，首輪遭遇比利時對手貝格斯，將是生涯頭一回交鋒，已在法拉盛公園練球暖身的「台灣一哥」，期許帶動發球和底線對峙手感，一舉扳倒世界排名48的強敵，爭取大滿貫會內開胡。

