5龍投聯手 完封悍將2連勝

2025/08/25 05:30

味全龍曹祐齊先發5局無失分，奪下本季第4勝。（記者林正堃攝）味全龍曹祐齊先發5局無失分，奪下本季第4勝。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕雖然最快球速只有139公里，味全龍曹祐齊昨天仍然先發5局無失分，和4名後援投手合力投出完封，2：0擊敗富邦悍將。味全結束本季最長的4連敗後，贏得2連勝。

曹祐齊被擊出6支安打，2次四壞球，局局被上壘，三度被攻上得點圈都力保不失，連續2場先發都投5局無失分，拿下本季第4勝和單場MVP。

曹祐齊昨天是入替因為蜂窩性組織炎而跳過先發的徐若熙，他表示，這場先發比較臨時，狀況也沒有很好，要感謝隊友守備的幫忙，尤其是第4局中外野手郭天信的美技撲接，他甚至覺得單場MVP應該是郭天信。

曹祐齊生涯最快球速149公里，但是今年球速一直拉不上來，曹祐齊表示，季初一直想要找回球速，但投到這個時候，已經不會去想球速的事，沒有球速有沒有球速的投法，但是季後會再想辦法提升。

味全總教練葉君璋表示，曹祐齊真的不簡單，以他才22歲的年紀，碰到像昨天的接連危機，以為他可能會慌掉，但是完全沒有，還是能夠一一化解危機，強大的意志力令人激賞。

朱育賢1000場出賽

中職第33人

葉君璋表示，以曹祐齊現在的投法，打者打過2輪可能就比較容易掌握，因此今年都控制在5局左右，出賽間隔也比較長，如果球速再提升5公里，應該就可以固定先發，並投較長的局數，其實教練團有看出他的問題，但是球季中去修正，可能失去原本好的東西，暫時就不去動它。

味全朱育賢昨天達生涯1000場出賽，中職史上第33人，在里程碑之夜擔任第4棒的朱育賢，4打數2安打，連續3場雙安。

