獅洋投奧德銳開箱 4局無失分

2025/08/25 05:30

統一獅陳鏞基揮出2分打點全壘打，獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）統一獅陳鏞基揮出2分打點全壘打，獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊除了力求在下半季找回狀態，也要藉例行賽測試洋投群，昨天面對樂天桃猿，新洋投奧德銳來台初登板4局無失分，打線則有陳鏞基2分砲助陣，終場獅隊8：2大勝，終止3連敗，避免系列賽遭樂天橫掃。

奧德銳被安打、三振和四壞都各2次，接替奧德銳中繼1局無失分的鍾允華，紀錄組記為此役勝投，生涯首勝到手。4局上，陳鏞基敲出本季第5轟、中職生涯136轟全數在效力獅隊擊出，而林佳緯單場雙安，成為本季首位單季百安選手、暫居安打王。

陳鏞基2分砲助陣

獅止3連敗

由於身體疲勞，陳鏞基系列賽前2場缺陣，昨天重返先發就開轟。陳鏞基說：「這一直是個課題，自己知道身體狀況，教練也給很多空間，有上場就把能力展現。之前球隊3連敗，士氣比較低落，希望透過自己表現提高士氣。」

昨賽前，獅隊胡金龍最後一次作客桃園，樂天特別準備特製高爾夫球包致敬，由副領隊沈鈺傑贈禮、胡金龍南英學弟林泓育獻花。陳鏞基說：「球隊現在是傑憲他們的時代，今年金龍、智勝也都要退役，我們的角色是輔助中生代。」

獅隊包括蒙德茲、布雷克和奧德銳，預計都還有1場先發機會，教練團仍要評估續留人選，很可能「3取2」。至於，防禦率王（1.74）的飛力獅有9勝，地位穩固。

獅隊總教練林岳平說：「奧德銳來台前有2週沒出賽，二軍也只投2局，原本就設定球數落在65、70球左右。能壓制樂天，應該有他的一套，下週希望他能投到5局。」

