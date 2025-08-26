關於洋將兩條款 後勁有話要說

後勁完成跨季22連勝新紀錄，奠定在中職洋將史上具代表性地位。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職831洋將大限本週到期，各隊都在最後盤整力拚季後賽戰力，一旦被割捨，能否重返中職充滿變數。台鋼雄鷹洋投後勁締造跨季22連勝的中職新猷，本季12勝暫居勝投王，投出他在中職史上的代表性洋將定位，他對中職聯盟的相關洋將規章則提出建言，「這個聯盟有些規定值得討論，好比說羅力條款，還有洋將228條款。」

羅力條款年限長

改7年吸引年輕戰力

包括羅力條款所設洋將需滿9年一軍年資，以及洋將在每年球季結束後至隔年2月28日前讓原球團有優先議約權，就是後勁認為對洋將的「不公平條款」，建議可以討論並修改。

請繼續往下閱讀...

2020年8月中職領隊會議通過外籍球員在一軍年資待滿9季，便不受洋將限制的新制，且因該條款是富邦悍將為羅力爭取非洋將身份的提案，也被稱為「羅力條款」。味全龍洋投伍鐸去年取得9年一軍資歷，成為適用條款的第2人，今年出賽視為「本土洋將」。

征戰中職第5年的後勁認為，過去年紀偏大的洋將才會來中職發展，隨著薪資待遇愈來愈好，近來較年輕的洋將也願意到中職發展，他認為現行設定的一軍年資實在太長，但太短也不好，取中間值7年比較合適，這樣也能吸引更好的洋將來台。

至於228條款，中職規章第17章第96條規定，「外國籍球員於同一年度中不得轉換球隊，每年8月31日球員註冊期限截止時為球團註冊球員者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。」

228條款猿苦主

當年差點沒球可打

36歲的後勁以自身為例，透露在2023年球季樂天桃猿球團跟他講好，球季結束後2週內談好下一季新合約，結果一拖就是2個半月，期間他曾詢問樂天能否放棄優先議約權，讓他去找其他球隊，卻未得到明確回應，後來樂天決定洋投都找先發投手，2024年1月11日樂天球團才明確告知不續約，導致他差一點找不到新東家。

所幸台鋼雄鷹提供合約給後勁，讓他開啟跨季22連勝奇幻旅程，否則當時完全沒有美職球隊有意延攬，更不用說亞洲職棒，棒球人生有可能走到盡頭。

曾旅日的後勁建議，中職可以參考日職做法，每年球季結束到11月30日前，原球隊可擁有洋將優先議約權，過此期限形同自動棄權，各隊可自由接觸網羅，否則像中職現行規定要到隔年2月28日才能放行，洋將「轉隊」機會相對有限。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法