晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

關於洋將兩條款 後勁有話要說

2025/08/26 05:30

後勁完成跨季22連勝新紀錄，奠定在中職洋將史上具代表性地位。（資料照）後勁完成跨季22連勝新紀錄，奠定在中職洋將史上具代表性地位。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職831洋將大限本週到期，各隊都在最後盤整力拚季後賽戰力，一旦被割捨，能否重返中職充滿變數。台鋼雄鷹洋投後勁締造跨季22連勝的中職新猷，本季12勝暫居勝投王，投出他在中職史上的代表性洋將定位，他對中職聯盟的相關洋將規章則提出建言，「這個聯盟有些規定值得討論，好比說羅力條款，還有洋將228條款。」

羅力條款年限長

改7年吸引年輕戰力

包括羅力條款所設洋將需滿9年一軍年資，以及洋將在每年球季結束後至隔年2月28日前讓原球團有優先議約權，就是後勁認為對洋將的「不公平條款」，建議可以討論並修改。

2020年8月中職領隊會議通過外籍球員在一軍年資待滿9季，便不受洋將限制的新制，且因該條款是富邦悍將為羅力爭取非洋將身份的提案，也被稱為「羅力條款」。味全龍洋投伍鐸去年取得9年一軍資歷，成為適用條款的第2人，今年出賽視為「本土洋將」。

征戰中職第5年的後勁認為，過去年紀偏大的洋將才會來中職發展，隨著薪資待遇愈來愈好，近來較年輕的洋將也願意到中職發展，他認為現行設定的一軍年資實在太長，但太短也不好，取中間值7年比較合適，這樣也能吸引更好的洋將來台。

至於228條款，中職規章第17章第96條規定，「外國籍球員於同一年度中不得轉換球隊，每年8月31日球員註冊期限截止時為球團註冊球員者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。」

228條款猿苦主

當年差點沒球可打

36歲的後勁以自身為例，透露在2023年球季樂天桃猿球團跟他講好，球季結束後2週內談好下一季新合約，結果一拖就是2個半月，期間他曾詢問樂天能否放棄優先議約權，讓他去找其他球隊，卻未得到明確回應，後來樂天決定洋投都找先發投手，2024年1月11日樂天球團才明確告知不續約，導致他差一點找不到新東家。

所幸台鋼雄鷹提供合約給後勁，讓他開啟跨季22連勝奇幻旅程，否則當時完全沒有美職球隊有意延攬，更不用說亞洲職棒，棒球人生有可能走到盡頭。

曾旅日的後勁建議，中職可以參考日職做法，每年球季結束到11月30日前，原球隊可擁有洋將優先議約權，過此期限形同自動棄權，各隊可自由接觸網羅，否則像中職現行規定要到隔年2月28日才能放行，洋將「轉隊」機會相對有限。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中