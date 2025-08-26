晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

辜仲諒深化台棒地位 尋求連任WBSC副會長

2025/08/26 05:30

棒協理事長辜仲諒（中）決定尋求連任WBSC副會長，繼續發揮台灣棒球在國際體壇的影響力。（資料照）棒協理事長辜仲諒（中）決定尋求連任WBSC副會長，繼續發揮台灣棒球在國際體壇的影響力。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣去11月勇奪世界12強棒球賽冠軍、上週連霸U15亞洲盃，昨天台灣小將又在威廉波特世界少棒賽勇奪冠軍，台灣棒球實力展現世界能見度。世界棒壘球總會（WBSC）職務即將改選，中華棒協理事長辜仲諒決定尋求連任WBSC副會長，繼續為台灣棒球發聲，若能獲選，將使得台灣在世界棒壇扮演更重要角色，包括棒協和中職聯盟都表達支持。

棒協祕書長林宗成表示，過去WBSC分為棒球部、壘球部，各自有副會長和執行委員，去年改組後會長法卡利任期到2028年，下轄2名副會長，各代表棒、壘球，另包括執委、秘書長、財務長等職務都要全面改選，預計10月14至19日在泰國曼谷召開WBSC執委會和會員大會進行首次改選。

9月赴日交流 10月改選

林宗成進一步指出，U18世界盃棒球賽9月5日將在日本沖繩開打，14日辜仲諒以副會長身分代表出席閉幕與頒獎典禮，目前初步希望參與16、17日在東京舉行的WBSC會議，與國際棒壇領袖交流、拉票，屆時也將拜會日本棒球總會會長山中正竹等世界棒壇重量級人物，尋求支持。

林宗成強調，16日這場WBSC會議由法卡利發起，目的是希望幾個重要會員國擬定策略聯手競選，先行展開公關和拜票的工作，辜仲諒是副會長候選人，此行相當關鍵，同時準備參加10月在曼谷的WBSC職務改選，畢竟WBSC副會長職務，對台灣棒球發展有其重要性。

棒協與中職樂觀其成

2013年WBSC正式加入國際奧林匹克委員會，台灣受限國際政治因素，WBSC是少數可以參與的國際組織，近年國際賽台灣隊成績斐然，辜仲諒若能連任WBSC副會長，不但能為台灣棒球發聲，更讓世界看見台灣。

中職聯盟會長蔡其昌表示，辜仲諒理事長進入世界棒球總會對台灣棒球發展是非常重要的。辜理事長擔任世界棒球總會執行副會長期間，為台灣爭取許多國際棒球賽事，也是大家所肯定的。「我們全力支持辜理事長爭取連任，相信以辜理事長的專業和熱情，可以讓台灣在世界棒總具有一定的影響力，也有助於台灣棒球持續向前發展。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中