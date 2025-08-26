辜仲諒深化台棒地位 尋求連任WBSC副會長

棒協理事長辜仲諒（中）決定尋求連任WBSC副會長，繼續發揮台灣棒球在國際體壇的影響力。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣去11月勇奪世界12強棒球賽冠軍、上週連霸U15亞洲盃，昨天台灣小將又在威廉波特世界少棒賽勇奪冠軍，台灣棒球實力展現世界能見度。世界棒壘球總會（WBSC）職務即將改選，中華棒協理事長辜仲諒決定尋求連任WBSC副會長，繼續為台灣棒球發聲，若能獲選，將使得台灣在世界棒壇扮演更重要角色，包括棒協和中職聯盟都表達支持。

棒協祕書長林宗成表示，過去WBSC分為棒球部、壘球部，各自有副會長和執行委員，去年改組後會長法卡利任期到2028年，下轄2名副會長，各代表棒、壘球，另包括執委、秘書長、財務長等職務都要全面改選，預計10月14至19日在泰國曼谷召開WBSC執委會和會員大會進行首次改選。

9月赴日交流 10月改選

林宗成進一步指出，U18世界盃棒球賽9月5日將在日本沖繩開打，14日辜仲諒以副會長身分代表出席閉幕與頒獎典禮，目前初步希望參與16、17日在東京舉行的WBSC會議，與國際棒壇領袖交流、拉票，屆時也將拜會日本棒球總會會長山中正竹等世界棒壇重量級人物，尋求支持。

林宗成強調，16日這場WBSC會議由法卡利發起，目的是希望幾個重要會員國擬定策略聯手競選，先行展開公關和拜票的工作，辜仲諒是副會長候選人，此行相當關鍵，同時準備參加10月在曼谷的WBSC職務改選，畢竟WBSC副會長職務，對台灣棒球發展有其重要性。

棒協與中職樂觀其成

2013年WBSC正式加入國際奧林匹克委員會，台灣受限國際政治因素，WBSC是少數可以參與的國際組織，近年國際賽台灣隊成績斐然，辜仲諒若能連任WBSC副會長，不但能為台灣棒球發聲，更讓世界看見台灣。

中職聯盟會長蔡其昌表示，辜仲諒理事長進入世界棒球總會對台灣棒球發展是非常重要的。辜理事長擔任世界棒球總會執行副會長期間，為台灣爭取許多國際棒球賽事，也是大家所肯定的。「我們全力支持辜理事長爭取連任，相信以辜理事長的專業和熱情，可以讓台灣在世界棒總具有一定的影響力，也有助於台灣棒球持續向前發展。」

