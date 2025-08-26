辜積極參與國際事務 體育署全力協助

9月中旬東京WBSC會議由會長法卡利（左）發起，尋求連任副會長的辜仲諒也將出席。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣國際處境特殊，運動外交成為提升國際能見度重要一環，除了運動員在大型賽事爭取榮耀，體育署也輔導相關組織參加國際會議、爭取職務，鞏固台灣在國際體壇的地位，是我國重要運動外交政策，棒協理事長辜仲諒預計爭取國際組織重要職務，對台灣非常重要，體育署也會全力支援協助。

體育署歷年都會輔導及補助我國運動團體參加國際運動組織相關會議，除善盡會員義務，也適時爭取擔任國際職務，以提升台灣在國際組織的能見度與影響力，目的就是為台灣建立國際人脈與強化我國在相關領域的話語權。

棒協理事長辜仲諒現為亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會執行副會長，預計在9、10月出國參加WBSC相關會議，爭取連任國際棒總副會長一職，必須積極參與國際事務，若棒協正式提出需求，體育署基於既定政策立場，將會積極協助他爭取國際運動組織重要身分，發揮台灣體壇國際影響力，為我國選手參賽以及國際賽事舉辦爭取權益。

體育署指出，辜仲諒自接任棒協理事長至今，若需海外出訪公務，例如參加重要會員大會或理事會議、重要賽事活動、國際組織競選拉票、為國家隊爭取賽會優勢等，體育署都將全力協助，署長鄭世忠並曾為其具狀擔保。

