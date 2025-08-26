經典賽80人大名單 全職棒球員

2026年經典賽台灣隊教練團

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒昨天召開2026年世界棒球經典賽選訓會議，除了討論初步的球員80人大名單，也確定教練團延續年初資格賽的班底，並通過分為三個階段的集訓計畫，第一階段將於明年元月在國訓中心展開，中職會長蔡其昌也預計繼7月的美國行後，於近日內前往日本探視納入大名單的旅日球員。

經典賽台灣隊教練團是資格賽班底。（資料照）

總教練曾豪駒指出，教練團維持資格賽的陣容，只有體能教練做出更動，增加去年在世界棒球12強賽合作過的劉品辰，每位教練都有很高的意願，都很想再為台灣貢獻心力，一起努力拿下好成績。進入80人大名單的都是職棒球員，情蒐小組會持續觀察每位球員，逐一詢問並確認參賽意願，預計12月提出更精細的名單。

曾豪駒表示，旅美球員從3A到1A的層級都納入大名單，除了請郭泓志、陳偉殷密切掌握狀況，情蒐小組也會持續提供影片做為評估參考，至於台美混血球員費爾柴德日前進入60天傷兵名單，目前只從新聞得知訊息，會請聯盟了解進一步的狀況。中職祕書長楊清瓏透露，會長蔡其昌將於近日內由情蒐小組成員林威助陪同，前往日本探視大名單內的台灣球員。

會中也確定三個階段的集訓時程，曾豪駒指出，第一階段於明年元月在左營的國訓中心，日前聯盟南下實地參訪，覺得場地的平整度不錯，也有獨立的防護室與重訓室，後續還引進運科儀器，可以提供台灣隊需要的資源，第二階段於農曆年後在台北大巨蛋，第三階段是前往日本宮崎準備打公辦熱身賽。

