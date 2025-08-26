晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽80人大名單 全職棒球員

2025/08/26 05:30

2026年經典賽台灣隊教練團2026年經典賽台灣隊教練團

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒昨天召開2026年世界棒球經典賽選訓會議，除了討論初步的球員80人大名單，也確定教練團延續年初資格賽的班底，並通過分為三個階段的集訓計畫，第一階段將於明年元月在國訓中心展開，中職會長蔡其昌也預計繼7月的美國行後，於近日內前往日本探視納入大名單的旅日球員。

經典賽台灣隊教練團是資格賽班底。（資料照）經典賽台灣隊教練團是資格賽班底。（資料照）

總教練曾豪駒指出，教練團維持資格賽的陣容，只有體能教練做出更動，增加去年在世界棒球12強賽合作過的劉品辰，每位教練都有很高的意願，都很想再為台灣貢獻心力，一起努力拿下好成績。進入80人大名單的都是職棒球員，情蒐小組會持續觀察每位球員，逐一詢問並確認參賽意願，預計12月提出更精細的名單。

曾豪駒表示，旅美球員從3A到1A的層級都納入大名單，除了請郭泓志、陳偉殷密切掌握狀況，情蒐小組也會持續提供影片做為評估參考，至於台美混血球員費爾柴德日前進入60天傷兵名單，目前只從新聞得知訊息，會請聯盟了解進一步的狀況。中職祕書長楊清瓏透露，會長蔡其昌將於近日內由情蒐小組成員林威助陪同，前往日本探視大名單內的台灣球員。

會中也確定三個階段的集訓時程，曾豪駒指出，第一階段於明年元月在左營的國訓中心，日前聯盟南下實地參訪，覺得場地的平整度不錯，也有獨立的防護室與重訓室，後續還引進運科儀器，可以提供台灣隊需要的資源，第二階段於農曆年後在台北大巨蛋，第三階段是前往日本宮崎準備打公辦熱身賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中