LLB少棒奪冠》林晉擇投打全能 推翻美國情蒐

〔記者林宥辰／台北報導〕今年取得LLB亞太區資格的台北市東園國小，從亞太區、世界少棒錦標賽國際組一路過關斬將，昨在王牌投手林晉擇5局好投、3分打點安打領軍下，以7：0擊敗美國代表內華達州，為台灣少棒奪下暌違29年的冠軍，也是台灣史上第18座冠軍。

台灣小將勇奪LLB第18座冠軍，賽後翻譯張南雄（前）和全隊留下珍貴自拍畫面。（取自LLB官網）

先發5局、3打點

林晉擇5局下揮出3分打點安打，是台灣隊奪冠頭號功臣。（美聯社）

率隊完封奪冠

林晉擇先發5局完全壓制美國代表隊火力，5局下更揮出3分打點安打，是台灣隊奪冠頭號功臣。（美聯社）

台灣隊曾是威廉波特少棒常勝軍，但上次奪冠已是1996年的高雄復興國小，之後更一度退出。賽制變更後，台灣在2003年重返世界少棒聯盟，去年桃園龜山國小睽違15年再奪亞軍。

台灣隊總教練賴敏男在賽後記者會激動哽咽。（中央社）

台灣隊總教練賴敏男表示，劉韋亨在國際組冠軍戰繳出好投，也讓林晉擇、張淳博和陳啟盛3大主力投手都能保留。

林晉擇昨連續讓前13位打者出局，5局僅被擊出1支安打，用球數精簡、壓制力十足，分差拉大後，教練決定讓陳啟盛接手最後1局，兩人合力演出完封。

台灣隊做足基本功

不只守優於攻

美媒以「守優於攻」形容台灣隊的球風，賴敏男也表示，強調投手與守備，球隊贏面就大。昨台灣隊首度得分就靠簡子淂的腳程，賴敏男表示：「選手緊張和壓力難免，打擊施展不開，林晉擇3分打點安打一棒擊沉對手，才比較安心。」

賴敏男深耕基層32年，去年12強冠軍國手江坤宇、張奕、旅日孫易磊等職棒球星都是他的子弟兵。他在2003年台灣重返世界少棒聯盟時就曾帶東園小將挑戰冠軍，但幾度挑戰都失利。

賴敏男以「十年磨一劍」形容這段漫長經歷。他說：「當然很高興贏得比賽，台灣已經很久沒有拿冠軍。近幾年從第3名，去年第2名，我們也背負國人期待，今年終於拿下這一戰。」

