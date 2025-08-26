東園少棒也煲雞湯「都你們在帥！」

6局下教練駱政宇（右）為小將打氣。（取自LLB官網）

〔記者林宥辰、陳昀／台北報導〕威廉波特精神講求互助合作、快樂打球，這樣的氛圍也感染台灣少棒隊，去年龜山國小教練李政達多次在喊暫停時，上前為選手「灌雞湯」鼓勵，今年東園小將面對最後一個出局數近關情怯，教練駱政宇也以幽默金句「我上來帥一下」，讓選手原本緊繃的臉上露出微笑。

陳啟盛（左）完成最後1局投球任務。（美聯社）

昨6局上，台灣隊7：0大幅領先時，推出後援投手陳啟盛接替王牌林晉擇，他在2出局時被敲安，台灣教練團此時喊暫停，走上前的並非教頭賴敏男而是駱政宇。

請繼續往下閱讀...

駱政宇語帶玩笑的對小選手說：「帥都你們在帥，我都沒有帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已，攝影機在哪裡？」他要選手加油，還說，「台灣的女朋友都在看你們！」另類激勵選手士氣。

讓陳啟盛關門

教練團用心良苦

駱政宇表示，當時只是希望選手轉移注意力，「最後的出局數，選手有點太急著想拿下，所以說一些輕鬆的話幫助他們轉換心情。」

昨沒讓林晉擇拚完封，則隱藏教練團的暖心考量。賴敏男透露，先前入選U12國手的陳啟盛，對於當時面對美國隊失利一直耿耿於懷，「他跟我們說，之前輸美國很不甘心，希望對到美國代表隊有機會再度登板，所以最後讓他上去完成心願。」

賴清德總統、蕭美琴副總統昨天接連在社群表達祝賀，異口同聲地說「都你們在帥！」感謝台灣囡仔在國際賽寫歷史，振奮全國，「台灣會繼續為你們加油！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法