晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

威廉波特鑿痕深 台灣曾退出6年

2025/08/26 05:30

台灣隊勇奪第18座LLB世界少棒賽冠軍。（取自LLB官網）台灣隊勇奪第18座LLB世界少棒賽冠軍。（取自LLB官網）

〔記者吳清正／台北報導〕在美國賓州威廉波特舉行的LLB世界少棒賽，創辦於1947年，1969年台灣隊首度參賽就奪冠，並創下4連霸和5連霸，但是也造成主辦單位一度「閉關自守」，台灣也因為組隊問題退出6年，台灣東園小將這次威廉波特5連勝制霸，奪冠毫無僥倖。

1969年台灣由台中金龍少棒隊代表首度參加LLB世界少棒賽，選手包括郭源治、「魔手」陳智源和「福將」余宏開。金龍少棒隊贏得LLB世界少棒賽冠軍，掀起台灣的棒球熱潮，三更半夜隔海收看比賽，成為老球迷懷念至今的共同記憶。

台灣球隊1971年起創下4連霸，幾乎完全宰制LLB世界少棒賽，世界少棒聯盟在1975年拒絕所有外國球隊參賽，雖然76年再度開放，但是台灣隊首度在遠東區選拔賽失利，77年起台灣隊再創下5連霸，79年的嘉義朴子少棒隊陳昭安，更創下單場18K的「完全三振」紀錄。

由於台灣隊頻頻奪冠，世界少棒聯盟對於台灣隊的組隊方式提出質疑，甚至在台灣隊贏得1993年遠東區冠軍後，取消台灣隊參加世界賽的資格，台灣於1997年退出世界少棒聯盟，直到2003年才再度加入。

而在台灣隊退出期間，LLB世界少棒賽的賽制也有所改變，2001年起預賽分為美國組和國際組各8隊參賽，保障美國球隊參加冠軍賽的機會，台灣隊所屬的遠東區改為亞太區，日本則獨立為一區。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中