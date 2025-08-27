晴時多雲

B聯盟快又聰明 台籃第1戰震撼

2025/08/27 05:30

戰神新秀魏芃禾（左）上場小試身手。（台新戰神提供）戰神新秀魏芃禾（左）上場小試身手。（台新戰神提供）

滋賀湖泊踢館 交流賽大勝戰神

B聯盟快又聰明 台籃第1戰震撼台新戰神與滋賀湖泊舉行交流賽，雷蒙恩（中）近距離感受日本B聯盟實力。
（台新戰神提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕日本B聯盟1級球隊滋賀湖泊近期來台和我國職籃球隊進行交流，昨先和TPBL台北台新戰神在輔仁大學中美堂進行閉門賽事，最終滋賀湖泊以83：51大勝戰神。戰神總教練許皓程表示，藉由這樣高強度的賽事交流，讓球員們近距離感受到為何日本籃球可以進步這麼快，看到很多可學習之處，是很好的經驗。

去年從政治大學畢業後，游艾喆隨即赴日挑戰，披上滋賀湖泊戰袍，因為他的加入，讓台灣球迷對於這支球隊有更多認識。而滋賀湖泊會長中山太在球季期間接受本報訪問時也曾大方表態，希望台、日之間能有更多交流，今年休季隨即兌現，這次來訪和台灣職籃球隊進行交流賽，除了昨和戰神過招，明天將交手PLG富邦勇士，週六對決PLG冠軍隊伍桃園領航猿。

昨為戰神今年休季的首場友誼賽，對於球隊目前狀況，許皓程說：「之前以個人訓練為主，團隊訓練只有一次，上半場球隊攻守沒有達到我們要的節奏，但也要稱讚滋賀，他們攻守保有一貫日式風格。」至於剛回台灣不久的雷蒙恩自認還沒進入狀況，體能尚未恢復，「他們真的很快，打球又很聰明，我要多跟他們學習，希望以後有機會可以打敗他們。」

球風刁鑽穩定 感受游艾喆進化

戰神首場友誼賽讓新秀魏芃禾上場試身手，但「跳級」挑戰職籃的謝銘駿因傷高掛免戰牌。剛踏入職籃就被日本球隊「震撼教育」，魏芃禾說：「他們後衛每個都很刁鑽、身體穩定性很好，這是我該去學習的地方。」再次和游艾喆對決，魏芃禾也感受到對方的進步，「感覺他變得更壯、出手更果斷，以前我們常對到也還算熟悉，但現在有點無法捉摸他的下一步。」

即便最後比數懸殊，但許皓程認為，球員身體狀況都調整得很好，現階段等待洋將加入，再進行團隊訓練，為新賽季努力。

