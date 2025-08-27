湖泊看好游艾喆 開啟旅日第二篇章

游艾喆檔案

〔記者粘藐云／新北報導〕旅日好手游艾喆近期隨母隊滋賀湖泊返台和國內職籃球隊進行交流賽，這也是他赴日後首度以日本職籃球員身分在台灣出賽，讓他直呼心情很亢奮、新鮮，身為地主他也希望把握時間帶隊友去走走，體驗台灣文化。

游艾喆職籃生涯從滋賀湖泊起步，這次隨隊來台打交流賽。（台新戰神提供）

23歲的游艾喆去年從政治大學畢業後隨即赴日挑戰，他在菜鳥球季也有不少出賽機會，上季場均5.1分、3.4助攻，球隊也看好他未來發展，今年休季和他續約。

請繼續往下閱讀...

隨隊返鄉出賽，游艾喆認為，是相當新鮮的體驗，但因為行程緊湊，沒有太多機會能帶隊友們到處看看，「我們這次住的飯店在台北101附近，希望有時間能帶他們去逛逛，體驗一下台灣文化。」

游艾喆今年休季曾代表台灣出征德國萊茵魯爾世大運，最終拿下第12名。游艾喆認為，這次對上4支歐洲球隊，對方身材、體能很紮實且打得很團隊，「在休賽季藉由這樣的比賽去跟歐洲球隊對抗，我覺得是非常棒的，學到很多。」

邁入日職籃第2個賽季，游艾喆期待能有一番作為，「去年其實是很艱難的一季，但下個賽季我們大部分球員都有一起出賽經驗，可以有更好的化學效應，當然我也要持續精進自己，跟著球隊節奏繼續去拚。新賽季不只是要超越上個賽季，目標要前進季後賽。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法