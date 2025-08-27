晴時多雲

體育 即時新聞

羽球世錦賽》許玟琪肌耐力下滑 首輪苦勝

2025/08/27 05:30

許玟琪驚險晉級世錦賽女單32強。（資料照）許玟琪驚險晉級世錦賽女單32強。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕今年賽季選擇以衝碩士文憑為重的中租女將許玟琪，昨在2025年世界羽球錦標賽女單64強賽首局錯過4個局點機會，還好沒有繼續自亂陣腳，最終以20：22、21：15、21：12逆轉匈牙利選手桑多哈齊，取得對戰3連勝，也驚險晉級女單32強。

為兼顧課業

每週常訓2天

世界排名36的許玟琪今年以陽明交大的碩士學業為重，因此訓練量不如過往，每週僅2天回中租訓練，若有空閒時間則會找教練賴建誠特訓一番。只是訓練量銳減下，許玟琪肌力、速度都難跟過去相提並論，也是首輪陷入苦戰的主因。

許玟琪此仗首局20：16領先卻直接連掉6分讓出，還好她後兩局有重拾狀態，至少先贏下勝利，32強將挑戰世界排名第8的日本新生代好手宮崎友花。

女雙第14種子的楊景惇／張淨惠以21：15、21：11拍落西班牙組合，提前殺入16強，將遭遇頭號種子中國強敵譚寧／劉聖書。

男單方面，「左手重砲」林俊易以17：21、21：18、21：14逆轉丹麥好手傑姆克，晉級32強，也是他生涯首勝。男雙王齊麟／邱相榤則以21：15、21：18打敗菲律賓對手，挺進16強。

