HVL絕對王者 豐商完全體搶14冠

豐商男排（金黑色球衣）在登峰造極邀請賽直落三擊敗龍津高中，晉級4強。（大會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕豐原高商昨在2025登峰造極青年排球邀請賽男子組賽事，以25：14、27：25、25：15橫掃龍津高中，收下2連勝，晉級4強，教練吳冠杰也期許子弟兵透過盃賽持續磨練，往HVL新賽季3連霸的目標邁進。

翁郁盛成為豐原高商重要戰力。（記者吳孟儒攝）

豐商男排隊史奪13冠，是HVL高中甲級聯賽之最，本季不少好手畢業，但還有蘇子期、翁郁盛等人頂上空缺，依舊是新賽季奪冠熱門。

相較於去年夏天不少人被徵召參加國際賽，今年豐商以完整陣容備戰，暑假曾赴南韓、中國訓練，並與當地隊伍交流，而本週在登峰造極也與HVL勁敵提前交手，了解對手狀況。吳冠杰表示：「今年調整得比去年快，因為有更多時間能磨合。」

表現備受期待的193公分中間手翁郁盛，今年升上高二成為球隊的重要戰力，他期許新賽季在場上能更穩定，面對連霸的光環，他認為是壓力也會是助力，自己過去雖是乙組出身，但不會認為訓練太苦，而是要更努力才行。翁郁盛是豐商唯一入選今年10月巴林亞洲青年運動會男排的球員，他坦言一開始得知獲選很驚喜，期待迎接生涯首場國際賽。

