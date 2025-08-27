晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

HVL絕對王者 豐商完全體搶14冠

2025/08/27 05:30

豐商男排（金黑色球衣）在登峰造極邀請賽直落三擊敗龍津高中，晉級4強。（大會提供）豐商男排（金黑色球衣）在登峰造極邀請賽直落三擊敗龍津高中，晉級4強。（大會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕豐原高商昨在2025登峰造極青年排球邀請賽男子組賽事，以25：14、27：25、25：15橫掃龍津高中，收下2連勝，晉級4強，教練吳冠杰也期許子弟兵透過盃賽持續磨練，往HVL新賽季3連霸的目標邁進。

翁郁盛成為豐原高商重要戰力。（記者吳孟儒攝）翁郁盛成為豐原高商重要戰力。（記者吳孟儒攝）

豐商男排隊史奪13冠，是HVL高中甲級聯賽之最，本季不少好手畢業，但還有蘇子期、翁郁盛等人頂上空缺，依舊是新賽季奪冠熱門。

相較於去年夏天不少人被徵召參加國際賽，今年豐商以完整陣容備戰，暑假曾赴南韓、中國訓練，並與當地隊伍交流，而本週在登峰造極也與HVL勁敵提前交手，了解對手狀況。吳冠杰表示：「今年調整得比去年快，因為有更多時間能磨合。」

表現備受期待的193公分中間手翁郁盛，今年升上高二成為球隊的重要戰力，他期許新賽季在場上能更穩定，面對連霸的光環，他認為是壓力也會是助力，自己過去雖是乙組出身，但不會認為訓練太苦，而是要更努力才行。翁郁盛是豐商唯一入選今年10月巴林亞洲青年運動會男排的球員，他坦言一開始得知獲選很驚喜，期待迎接生涯首場國際賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中