大滿貫會內7連敗 曾俊欣難掩失望

曾俊欣（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕本屆美國網球公開賽唯一單打會內出擊的台將，曾俊欣昨首輪歷經3盤苦戰，3：6、4：6、3：6不敵比利時對手貝格斯，24歲「台灣一哥」無緣大滿貫會內開胡，只能期待明年捲土重來，再拚遲來的四大賽首勝。

艾卡拉茲在美網以新造型亮相。（路透）

「其實我第一發還不錯，但對方回球很深，難以把戰線拉入底線對峙。」擅長紅土作戰的曾俊欣，直言球速快的硬地不易掌控節奏，尤其次盤錯失4：2領先，未能扳回一城相當可惜，「機會出現時，告訴自己保持平常心，但對方經驗很好，調整後回發球壓制又追回來。」

曾俊欣暌違3年第2度美網會內出擊，自責表現不如預期，「沒把氣勢拉起來，滿失望的。」由於前輩盧彥勳及旅美棒球好手林家正都到場加油，他也特地感謝球迷支持，希望汲取大滿貫會內7連敗教訓，轉換為成長突破的動力。

年度四大賽壓軸登場的美網，我國女雙共3組人馬角逐，包括謝淑薇／克魯格（美國）、詹皓晴／蔣欣玗（中國）、吳芳嫺／施托拉（匈牙利），即將各自登場。

艾卡拉茲因哥哥操刀剪髮失誤乾脆剃光頭髮，清爽寸頭造型驚豔全場，並挾6：4、7：5、6：4扳倒身高211公分的地主巨砲奧裴卡，西班牙第2種子旗開得勝，朝著賽史第2冠以及重返世界球王邁進。至於今年初澳洲公開賽封后的美國第6種子凱絲，女單爆冷出師不利，7：6（12：10）、6：7（3：7）、5：7 慘遭160公分的墨西哥黑馬扎拉蘇亞大逆轉，淪為迄今出局的最大咖種子。

