體育 即時新聞

張肇元做出大貢獻 賞悍將下半季20敗

2025/08/27 05:30

施子謙7局下登板1球中繼成功，是聯盟史上第30次、雄鷹隊史首次。 （記者王藝菘攝）施子謙7局下登板1球中繼成功，是聯盟史上第30次、雄鷹隊史首次。 （記者王藝菘攝）

搭5投蹲滿全場 關鍵兩安致勝

張肇元做出大貢獻 賞悍將下半季20敗張肇元攻守兩端建功，率雄鷹擊敗悍將。
（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕張肇元單場擊出2支關鍵安打含超前陽春彈，即便2局下發生妨礙打擊的小狀況，仍蹲滿全場搭配5任投手只失1分，幫助台鋼雄鷹以4：1擊敗富邦悍將，本季第5次獲選單場MVP。

富邦近期與主場都是3連敗，不但成為下半季第一支拿到20敗的球隊，再輸2場就確定連續6年全年勝率低於5成。

兩隊第1局都有分數進帳，台鋼2局上先靠張肇元陽春彈拿回領先，5局上再靠他適時安打以3：1擴大差距，7局上曾昱磬二壘安打為台鋼追加第4分。艾速特僅第4局沒有狀況，用96球只投5局卻只失1分，來台3年終於在新莊拿到勝投。總教練洪一中表示，艾速特這場控球沒那麼準，狀況雖多但都能把危機處理掉，被打的安打也很少是長打，只失1分對球隊傷害不是很大。

被判妨礙打擊 「有討論空間」

張肇元於2局下被主審認定妨礙打擊，洪總認為，陳愷佑並不是在揮棒，而是把球棒放下，裁判卻做出「打者在揮棒範圍內打到手套」的解釋；張肇元表示，他先接到球，打者才放下棒子，打到他的手套，應該有討論空間，至於2局上的陽春彈，因為快1個月沒開轟，不會刻意追求全壘打，只專注在與投手的對決，已經兩好球就積極攻擊，「很久沒為球隊做這麼大的貢獻，真的很開心。」

