洋砲優惠明年失效 洪總：我也很想留魔鷹

魔鷹（記者王藝菘攝）

新球隊頭兩年

多1個洋砲名額

〔記者徐正揚／新北報導〕根據中職擴編球隊制度，新球團加入一軍之最初兩年，最多可註冊4名洋將，登錄一軍上限4人，同時上場3人，皆比一般球團多1個名額，但4名洋將不得同為投手或野手，台鋼雄鷹加入一軍已經兩年，明年不再有「多一名洋砲」的新增球隊優惠，是否續留本季打擊率、全壘打、打點都在前三名內的魔鷹持續受到關注。總教練洪一中為此呼籲：「多1個洋砲，職棒才會更好看。」

洪總指出，魔鷹不只打得好還很有人氣，相較於各隊前幾年都找過洋砲，因為表現都不如預期，洋將名額最終都用在投手，只能說台鋼的運氣比較好，面對明年沒有多1個洋砲的名額，球隊當然會考慮整體需求，「我也很想留下他啊！少了這麼強的打擊戰力，對攻擊的影響一定很大，希望盡量找出比較好的辦法。」

洪總表示，有人覺得，台鋼因為有魔鷹，才會希望各隊都要有洋砲，這是比較狹隘的想法；也有人覺得，洋將太多會壓縮到本土球員的空間，他不能理解的是，這幾年各隊啦啦隊都找外援還愈找愈多，為何沒人擔心台灣女生的工作機會，「經營職棒球隊，一定要讓比賽好看，不是佔不佔空間的問題，為什麼啦啦隊就可以？」

呼籲中職需要洋砲

讓比賽更好看

中職今年累計觀眾人數已經接近272萬人，可望在本週超越去年276.6萬人再創新高，平均每場也有機會挑戰1萬人，洪總認為，啦啦隊找外援是為了票房，與職業球隊要有收入、球迷的道理是一樣的，只要能把球迷拉進來，所有元素都要拉進來，「早期各隊至少都有兩個洋砲，老球迷對洋砲都很有印象，中職還是需要洋砲，比賽才會更好看，希望領隊會議可以好好討論。」

