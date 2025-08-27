曾聖安不是野選 貨真價實再見安

龍聖（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍和統一獅鏖戰到延長賽，9局上演出外野長傳阻殺的味全新人曾聖安，10局下打出另類的再見安打，2：1力克統一獅，味全贏得3連勝。

10局下張政禹（左）跑回致勝分，龍隊贏得3連勝。（記者林正堃攝）

10局上統一錯過1出局三壘的得分機會，10局下味全觸擊推進先站上二壘的跑者後，曾聖安擊出一壘反彈球，統一傳本壘已經來不及。雖然統一可以在一壘刺殺曾聖安，由於是「非傳本壘不可」的狀況，曾聖安的打擊不記錄為「野手選擇」，記為內野安打。

曾聖安在比賽後段用攻守表現助龍隊贏球，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

味全龍聖先發7局只被擊出2支安打、1次四壞球，失掉1分非自責分，雖然無關勝敗，仍獲選單場MVP，並贏得續留的機會。

由於新洋投鎛銳已經正式加盟，味全總教練葉君璋賽前表示，龍聖和鑀龍將擇一註銷，但是龍聖的精采表現，讓葉君璋想法改變。

龍聖期末考 征服葉總

葉君璋表示，龍聖各方面都表現得非常好，包括控球，他本來就是有壓制力的投手，只是有時控球會出狀況，起伏比較大，但是這場有這麼好的表現，沒有理由不留，現在就評估需要左投的鑀龍或是右投的鎛銳。

龍聖表示，老實說他有想過這場可能是期末考，但是沒有放在心上，如果下禮拜還可以繼續出賽，當然會很開心，但這不是他能決定的，能做的就是把自己準備好。

曾聖安在比賽後段的攻守表現成為贏球功臣，葉君璋表示，新人就是這樣，如果在關鍵時刻有好表現，往往會成為進化的契機，他可能覺得十局下的打擊還可以更好，不過，這樣就夠了，期待他把握這次機會提升自己。

統一胡智爲暌違4個多月重返先發輪值，第1局被擊出2支安打失1分後，有效壓制味全打擊，一度連續解決10名打者，投到5局結束只再被擊出2支安打，在1：1平手時退場，本季先發首勝還要再等等。

