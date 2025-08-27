晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

曾聖安不是野選 貨真價實再見安

2025/08/27 05:30

龍聖（記者林正堃攝）龍聖（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍和統一獅鏖戰到延長賽，9局上演出外野長傳阻殺的味全新人曾聖安，10局下打出另類的再見安打，2：1力克統一獅，味全贏得3連勝。

10局下張政禹（左）跑回致勝分，龍隊贏得3連勝。（記者林正堃攝）10局下張政禹（左）跑回致勝分，龍隊贏得3連勝。（記者林正堃攝）

10局上統一錯過1出局三壘的得分機會，10局下味全觸擊推進先站上二壘的跑者後，曾聖安擊出一壘反彈球，統一傳本壘已經來不及。雖然統一可以在一壘刺殺曾聖安，由於是「非傳本壘不可」的狀況，曾聖安的打擊不記錄為「野手選擇」，記為內野安打。

曾聖安在比賽後段用攻守表現助龍隊贏球，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）曾聖安在比賽後段用攻守表現助龍隊贏球，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

味全龍聖先發7局只被擊出2支安打、1次四壞球，失掉1分非自責分，雖然無關勝敗，仍獲選單場MVP，並贏得續留的機會。

由於新洋投鎛銳已經正式加盟，味全總教練葉君璋賽前表示，龍聖和鑀龍將擇一註銷，但是龍聖的精采表現，讓葉君璋想法改變。

龍聖期末考 征服葉總

葉君璋表示，龍聖各方面都表現得非常好，包括控球，他本來就是有壓制力的投手，只是有時控球會出狀況，起伏比較大，但是這場有這麼好的表現，沒有理由不留，現在就評估需要左投的鑀龍或是右投的鎛銳。

龍聖表示，老實說他有想過這場可能是期末考，但是沒有放在心上，如果下禮拜還可以繼續出賽，當然會很開心，但這不是他能決定的，能做的就是把自己準備好。

曾聖安在比賽後段的攻守表現成為贏球功臣，葉君璋表示，新人就是這樣，如果在關鍵時刻有好表現，往往會成為進化的契機，他可能覺得十局下的打擊還可以更好，不過，這樣就夠了，期待他把握這次機會提升自己。

統一胡智爲暌違4個多月重返先發輪值，第1局被擊出2支安打失1分後，有效壓制味全打擊，一度連續解決10名打者，投到5局結束只再被擊出2支安打，在1：1平手時退場，本季先發首勝還要再等等。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中