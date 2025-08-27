辛俊昇掌握巧勁 成為牛棚強戰力

辛俊昇（記者林正堃攝）

連9場出賽 10局無失分

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅左投辛俊昇昨天中繼1.2局，連續解決5名味全龍打者，將比數凍結在1:1，已經連續9場、10局無失分，成為牛棚重要戰力。辛俊昇表示，要再挑戰連續出賽，為球隊承擔更多責任。

辛俊昇因為春訓時受傷，6月底才上一軍，到7月22日為止防禦率3.18，最近9場只被擊出2支安打，1次四壞球，防禦率下修到1.10，被上壘率更只有0.67，期間拿下1勝3中繼，而且除了3次跨局投球，單局用球數最多12球。

辛俊昇表示，因為春訓時受傷，球速和去年還有一些落差，剛上一軍時投球會有點怕怕的，現在越投越有信心，不但積極攻擊好球帶，不論領先或落後、分數差距多或少，都不去多想什麼，只專心做好投球工作，穩定的心態也讓他用球數可以更精簡，有跨局投球的空間。

辛俊昇表示，以前上場會想飆球速、三振打者，投得太用力結果球變得不受控，現在雖然球速還沒有回來，就看場上的狀況拿出自己最好的球，讓打者打不好。

辛俊昇表示，職棒生涯還沒有連續出賽過，這是牛棚投手必須具備的能力，其實最近因為用球數比較精簡，投完球都不會覺得累，自認可以連續出賽，但是教練可能考慮到他曾經受傷，所以比較小心，希望自己的身體狀況和投球表現都更穩定，可以挑戰連續出賽。

