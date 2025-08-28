30歲掌運動部 史上最年輕部長》李洋︰用運動讓台灣更好

30歲的李洋擔任首任運動部長，成為我國史上最年輕部長。（資料照）

鄭世忠、黃啟煌 任政務次長

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部將在9月9日正式掛牌上路，昨行政院正式公布首位部長將由奧運羽球雙金得主李洋出任，30歲的他也將成為我國史上最年輕部長，另外現任體育署長鄭世忠及國家運動科學中心執行長黃啟煌出任政務次長，李洋表示，這對他來說是全新的旅程，但他會保持初心，用運動讓台灣更好。

李洋去年巴黎奧運和王齊麟摘男雙金牌後急流勇退，展現想推展羽球和體育的熱情，曾表態想角逐羽球協會理事長，被延攬到國立體大擔任副教授後，曾帶隊在全大運、全國羽球排名賽繳出佳績；另外他積極出席體育推廣活動，並參與運動發展部諮詢委員會議，為台灣體育發聲。

李洋宣布6大願景︰相信專業 快速學習

人事消息公布後，李洋迅速對外宣布6大願景，包含落實全民運動、整合資源強化競技發展、推動國際賽事與交流、促進運動產業成長、實踐永續與多元價值以及投入兒童、青少年與基層培育。李洋坦言，外界可能會質疑他的行政資歷不夠完整，但他會秉持過往在球場上不放棄精神，在新角色上繼續努力，「我會快速學習，且不會單打獨鬥，並相信專業。」

鄭世忠︰制度運作 李洋深度了解

李洋將掌舵運動部，外界樂觀看待，即將出任次長的鄭世忠表示，李洋過去是國家代表隊選手，體驗過政府在培訓資源上的投入，也透過協會選訓及參賽輔導過程，對制度運作深刻了解，很清楚哪些地方需精進。另外預計出任常務次長的洪志昌、全民運動署署長的房瑞文皆表態支持，會協助部長推動相關政策。

運動部組織架構轄1署（全民運動署）、6司、5處、及3個行政法人機構，除了原有的國家運動訓練中心、國家運動科學中心外，將新設國家運動產業發展中心。運動部9月9日上午於台大體育館舉行揭牌暨部長布達典禮，辦公處除了原體育大樓外，另承租在六張犁的冠德和平大樓，主要供全民運動署使用。另外，運動部在115年度經費達214億元，期盼在業務拓展上更順利，帶給國人耳目一新的感受。

