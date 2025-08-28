旅美好手葉惟捷 PLG狀元熱門

葉惟捷的母親楊淑怡（左）曾是女籃國手。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG將在9月2日舉辦選秀，共有16位本土球員及2位外籍生參選，新軍洋基工程是否指名旅美好手葉惟捷，或者發動交易送出狀元籤，成為一大焦點。

旅美好手葉惟捷被看好成為PLG選秀狀元。（資料照）

在高雄鋼鐵人退出聯盟後，PLG迎來有望落腳新竹的洋基工程，選秀順序將為洋基、獵鷹、勇士、領航猿。只是先前TPBL、SBL選秀已有共18名球員獲選，加上今年為選秀小年，剩餘好手並不多，PLG能有幾名球員獲得職籃入場券值得關注。

母親楊淑怡 曾是女籃國手

20歲前鋒葉惟捷是出身籃球世家，母親楊淑怡曾是女籃國手，他在南山高中畢業後赴美挑戰，上季效力NCAA一級阿拉巴馬農工大學，今年在瓊斯盃白隊也有不俗表現。

葉惟捷決定返台也成為狀元熱門，若加入洋基可望成為新軍看板球星，不過他最近隨領航猿練球，被外界認為已被衛冕軍鎖定。去年富邦勇士就是在選秀前送出陳范柏彥向鋼鐵人交易狀元籤，順利納進外籍生莫巴耶，聯盟不無可能連兩年出現狀元籤交易。

針對選秀計畫，洋基工程發言人程志豪昨回應，會圍繞教練核心戰術尋找合適的球員進行配置，外傳球隊將分別由錢韋成、李逸驊出任總經理和總教練，他僅表示，相關訊息預計選秀後召開記者會宣布。

