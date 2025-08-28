晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

旅美好手葉惟捷 PLG狀元熱門

2025/08/28 05:30

葉惟捷的母親楊淑怡（左）曾是女籃國手。（資料照）葉惟捷的母親楊淑怡（左）曾是女籃國手。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG將在9月2日舉辦選秀，共有16位本土球員及2位外籍生參選，新軍洋基工程是否指名旅美好手葉惟捷，或者發動交易送出狀元籤，成為一大焦點。

旅美好手葉惟捷被看好成為PLG選秀狀元。（資料照）旅美好手葉惟捷被看好成為PLG選秀狀元。（資料照）

在高雄鋼鐵人退出聯盟後，PLG迎來有望落腳新竹的洋基工程，選秀順序將為洋基、獵鷹、勇士、領航猿。只是先前TPBL、SBL選秀已有共18名球員獲選，加上今年為選秀小年，剩餘好手並不多，PLG能有幾名球員獲得職籃入場券值得關注。

母親楊淑怡 曾是女籃國手

20歲前鋒葉惟捷是出身籃球世家，母親楊淑怡曾是女籃國手，他在南山高中畢業後赴美挑戰，上季效力NCAA一級阿拉巴馬農工大學，今年在瓊斯盃白隊也有不俗表現。

葉惟捷決定返台也成為狀元熱門，若加入洋基可望成為新軍看板球星，不過他最近隨領航猿練球，被外界認為已被衛冕軍鎖定。去年富邦勇士就是在選秀前送出陳范柏彥向鋼鐵人交易狀元籤，順利納進外籍生莫巴耶，聯盟不無可能連兩年出現狀元籤交易。

針對選秀計畫，洋基工程發言人程志豪昨回應，會圍繞教練核心戰術尋找合適的球員進行配置，外傳球隊將分別由錢韋成、李逸驊出任總經理和總教練，他僅表示，相關訊息預計選秀後召開記者會宣布。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中