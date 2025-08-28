中職》甩左打恐懼 李博登衝4連勝

中信兄弟投手李博登面對左打8個打席，都沒有被上壘。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟李博登先發6局只失1分，打線也以6分大局力挺，7：1大勝樂天桃猿。中信最近5戰4勝，下半季率先拿下20勝，穩住領先地位，今晚兩隊大巨蛋續戰。

樂天先發投手魔神樂賽前和李博登一樣是3連勝、5連不敗，昨天主投五局失七分吞敗。（記者林正堃攝）

李博登被擊出4支安打，投出6次三振、1次四壞球，直到第6局才失掉唯一的分數，連6場投出優先發內容，贏得4連勝、6連不敗。

李博登6月底加盟中信，前3場先發一勝難求，吞下2敗，之後有了截然不同的表現。李博登表示，投手教練王建民和牛棚教練艾迪頓都一直幫他調整，自己也不斷做一些改變，畢竟打者也會去研究他的投球。

捕手高宇杰病癒搭配 投球更順暢

李博登表示，捕手高宇杰也給他很大的幫助，高宇杰在這個聯盟很久了，對打者非常了解，兩人的搭配也越來有默契，如果他有失投的球，小高都會幫他拉回來，昨天剛好是高宇杰因為重感冒休息一星期後重返先發，讓他投起球來更加順暢。

中信總教練平野惠一指出，李博登越來越能把他的優勢發揮出來，讓打者很難去掌握他的球路和投球節奏，上週也針對他面對左打者的一些課題去加強，昨天已經看到效果，面對左打8個打席都沒有被上壘。

樂天魔神樂大崩盤 投5局失7分

樂天先發投手魔神樂賽前和李博登一樣是3連勝、5連不敗，昨天一開賽連續解決9名打者，但是4、5局崩盤，第5局更被連打10人次，中信7支安打攻下6分，王威晨更是單局雙安。魔神樂投5局共被擊出9支安打，失掉平中職生涯最多的7分，吞下7月12日以來的首敗。

平野表示，前3局被魔神樂完全壓制，他的投球節奏非常好，第4局打者終於有所突破，上壘也讓魔神樂的節奏受到影響，扭轉了雙方的氣勢，才能在第5局打出6分的大局。

