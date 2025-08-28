中職》中信主場平均觀眾 連兩年破萬

中信兄弟提前宣告連續2年場均萬名觀眾，且剩餘13場主場還有3場大巨蛋，力拚堆高「兄弟障礙」。（記者林正堃攝）

悍將、味全龍有望追隨也破萬

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職本季總觀眾數已突破270萬，最快本週就能超越去年總觀眾數，而中信兄弟已提前宣告主場平均觀眾數破萬，富邦悍將和味全龍本季也有機會成為第2、3支破萬觀眾球隊，將是史無前例的職棒榮景。

中職去年總觀眾是歷史最高的276萬6386人次，截至昨賽後，本季已累積274萬6781人，只要再19606人進場，將會超越去年觀眾數，距離中職會長蔡其昌季前設定的史上首次300萬也不遙遠，有機會輕鬆達陣。

中信兄弟去年平均觀眾數1萬98人，成為史上第1支主場破萬球隊，今年主場總觀眾數已突破63萬人，超越去年的60萬5893人，提前宣告連續2年場均萬名觀眾，且剩餘13場主場還有3場大巨蛋，力拚堆高「兄弟障礙」。

林智勝引退系列賽 味全衝刺票房

今年的富邦是最有機會成為第2支主場破萬觀眾隊伍，本季總觀眾51萬已超越去年的43萬8423人，剩餘11戰主場只要再吸引8萬多人進場就能達標。而味全龍剩餘14戰主場，仍需近16萬名觀眾才能機會達到場均萬人，需要靠本週大巨蛋3場的龍象大戰，以及下週林智勝引退系列賽來衝刺票房。

