體育 即時新聞

中職》獅洋投3搶2 蒙德茲回穩

2025/08/28 05:30

統一獅投手蒙德茲非常爭氣，先發5局失1分拿下相隔27天的勝投。（統一獅提供）統一獅投手蒙德茲非常爭氣，先發5局失1分拿下相隔27天的勝投。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅總教練林岳平昨賽前強調，蒙德茲這場先發不是期末考，最終4名洋投會在831洋將大限前夕敲定，而蒙德茲非常爭氣，先發5局失1分拿下相隔27天的勝投，最終獅隊就以5：2擊敗味全龍。

統一先發捕手陳重羽總計灌進3分打點，獲選單場MVP。（統一獅提供）統一先發捕手陳重羽總計灌進3分打點，獲選單場MVP。（統一獅提供）

隔27天勝投 率隊屠龍

昨賽前為止蒙德茲在8月先發3場，防禦率高達7.56、被打擊率3成33、每局被上壘率1.80，近況非常不理想，此役他及時回穩，先發5局被敲5安失1分拿下本季第9勝。

餅總表示，蒙德茲表現還可以接受，壞球雖然多，但對方打者很難掌握他的球，左打者多半擠壓到球、斷棒或三振，看起來球威相當好，等本週布雷克和奧德銳投完再做洋將最後評估取捨。

目前獅隊手握5名洋投，在831洋將大限前必須刷掉1人，暫居聯盟防禦率王的飛力獅和新洋投獅帝芬確定獲留用，蒙德茲、布雷克、奧德銳形成「3搶2」局面，蒙德茲昨以一場好投搶得先機。

陳重羽灌3分 獲MVP

獅隊先發捕手陳重羽在2局上擊出內野滾地球幫助獅隊先馳得點，6局上他再敲出2分打點安打，總計灌進3分打點獲選單場MVP，他說，以為單場MVP是蒙德茲，「蒙德茲從來台到現在，投球過程讓人看了覺得他到底在幹嘛，但結果都不錯，控球不準但球質非常好。」

