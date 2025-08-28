晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》6局無失分 江承諺投出本季代表作

2025/08/28 05:30

台鋼先發左投江承諺投出6局無失分本季代表作。（記者陳志曲攝）台鋼先發左投江承諺投出6局無失分本季代表作。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕台鋼雄鷹昨作客新莊，和富邦悍將形成一場投手戰，台鋼先發左投江承諺投出6局無失分本季代表作，轉隊富邦後睽違近400天的鈴木駿輔同場好投，但6局失1分悲情吞敗。台鋼終場2：0險勝，3連勝，戰績只落後領先的中信兄弟2場勝差。

富邦悍將昨輸球，吞下4連敗。接下來只要再輸或和局1場，將會寫下聯盟史上第1次連續6季年度戰績敗多於勝的悲情紀錄。

江承諺首局遭林岳谷、申皓瑋連續安打，但之後化解得點圈有人危機，此後就幾乎完全封鎖對方攻勢，6局僅被擊出4安打、2保送、2三振，無失分，同時也是本季首場先發無失分。

鈴木駿輔去年原本效力樂天桃猿，歷經遭釋出、轉戰業餘成棒，今年和富邦悍將簽約後，昨轉隊初登板表現亮眼，但6局遭連續安打，其中王柏融的適時安打帶有1打點，鈴木因此吞敗。

投出本季代表作，江承諺賽後坦言，其實和過往相比，都是差不多模式在投，他說：「配球都交給肇元。開局雖被連續安打，但都是一壘安打，後續積極進攻好球帶，把速差投出來。」

教頭誇快、慢球都準 用球精簡

台鋼總教練洪一中說，鈴木駿輔原本就是好投手，本季在二軍累積38局無失分，也一定有他的實力在，昨預期不容易多得分，幸虧江承諺表現稱職。「江承諺昨快、慢球路都準，用球也精簡。不是球快難打，而是球準所以難打，好球率也很高，尤其第1球都能拿到好球。」

球員專注比賽 渾然不知有地震

昨晚還出現地震插曲，地震發生當下是9局上，正好是富邦游擊手陳愷佑發生失誤當下，富邦當時喊暫停，地震也仍在持續。洪總坦言，當下並未注意到地震，是球迷在喊才發現。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中