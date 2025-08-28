中職》6局無失分 江承諺投出本季代表作

台鋼先發左投江承諺投出6局無失分本季代表作。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕台鋼雄鷹昨作客新莊，和富邦悍將形成一場投手戰，台鋼先發左投江承諺投出6局無失分本季代表作，轉隊富邦後睽違近400天的鈴木駿輔同場好投，但6局失1分悲情吞敗。台鋼終場2：0險勝，3連勝，戰績只落後領先的中信兄弟2場勝差。

富邦悍將昨輸球，吞下4連敗。接下來只要再輸或和局1場，將會寫下聯盟史上第1次連續6季年度戰績敗多於勝的悲情紀錄。

江承諺首局遭林岳谷、申皓瑋連續安打，但之後化解得點圈有人危機，此後就幾乎完全封鎖對方攻勢，6局僅被擊出4安打、2保送、2三振，無失分，同時也是本季首場先發無失分。

鈴木駿輔去年原本效力樂天桃猿，歷經遭釋出、轉戰業餘成棒，今年和富邦悍將簽約後，昨轉隊初登板表現亮眼，但6局遭連續安打，其中王柏融的適時安打帶有1打點，鈴木因此吞敗。

投出本季代表作，江承諺賽後坦言，其實和過往相比，都是差不多模式在投，他說：「配球都交給肇元。開局雖被連續安打，但都是一壘安打，後續積極進攻好球帶，把速差投出來。」

教頭誇快、慢球都準 用球精簡

台鋼總教練洪一中說，鈴木駿輔原本就是好投手，本季在二軍累積38局無失分，也一定有他的實力在，昨預期不容易多得分，幸虧江承諺表現稱職。「江承諺昨快、慢球路都準，用球也精簡。不是球快難打，而是球準所以難打，好球率也很高，尤其第1球都能拿到好球。」

球員專注比賽 渾然不知有地震

昨晚還出現地震插曲，地震發生當下是9局上，正好是富邦游擊手陳愷佑發生失誤當下，富邦當時喊暫停，地震也仍在持續。洪總坦言，當下並未注意到地震，是球迷在喊才發現。

