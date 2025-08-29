兄弟這場挺羅戈 沒算到吳俊偉登板

兄弟洋投羅戈投出6局優質先發，8月勝投終於開張。

（記者陳志曲攝）

攻守幫大忙 對猿6連勝

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟王牌投手羅戈昨開局就掉3分，但在岳東華、宋晟睿多個守備美技助陣下，仍繳出6局失3分的好投，加上2局下隊友猛攻5分大局擊退黃子鵬，終場兄弟8：6贏得對戰樂天桃猿6連勝。

猿隊黃子鵬投不滿2局被KO，苦吞4連敗。（記者陳志曲攝）

羅戈首局就被林承飛敲出3分彈，之後雖然每局都被上壘，但二壘手岳東華3局上高技巧觸殺盜壘的林立、5局上觸殺二壘再傳一壘的獨立雙殺守備，成為羅戈奪下8月第1勝的關鍵。

中信總教練平野惠一說，岳東華對先前羅戈先發時的失誤很在意，這場攻守都幫了大忙，羅戈也有幾場先發未獲火力支援，野手也覺得不好意思，此役有責任感地用棒子打下分數。

羅戈前次奪下勝投是7月30日，他說，「比賽有輸有贏，相信隊友都盡全力拿出好表現，只是前陣子沒機會拿勝投而已。」

昨場邊也出現「光害」插曲，2局上樂天進攻到一半，味全龍在中外野看台先行設定的燈光突然閃爍，比賽因此中斷約3分鐘，羅戈多練投3至4球，他坦言，原本擔心身體節奏會跑掉，後來仍專注對決打者，沒有受影響。

兄弟9局上動用終結者吳俊偉，驚險守成。（記者陳志曲攝）

中信5分差領先進入9局上，原以為不需動用終結者吳俊偉，謝榮豪卻留下1出局滿壘的危局，最終吳俊偉以2分差驚險守成，讓平野忍不住說重話。

謝榮豪提油救火 平野說重話

平野直言，吳俊偉每週上場次數有限制，原本這場想保留，最後還是被迫派上場，「希望榮豪能反省，他也算資深老將了，今年比較多這種狀況，如果有競爭對手，明天能否留在一軍都不知道了。」

兄弟對樂天奪下6連勝追平2021年最長紀錄，若計入桃猿隊史的第一金剛，兄弟曾在2003年寫下對戰9連勝。

