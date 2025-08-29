晴時多雲

體育 即時新聞

外野黃金3劍客 許庭綸剋左專門戶

2025/08/29 05:30

許庭綸（記者陳志曲攝）許庭綸（記者陳志曲攝）

連4場先發 近7場手感發燙

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟19歲外野新星許庭綸最近嶄露頭角，從先前的代跑和代守的角色大升級，最近連4場先發都有安打，與宋晟睿、岳政華共組銅牆鐵壁的外野防區，令人窺見中信超凡的「野手育成術」。

雖然是高中畢業出身，許庭綸去年加入中職後就不斷進化，總教練平野惠一去年在沖繩冬季聯盟看見他的才華，自從6月27日升上一軍後就沒再下二軍，8月更一改過往代跑和代守的定位，只要對方是左投，許庭綸就有很高的機會先發上陣。

昨樂天推派右投黃子鵬先發，許庭綸從板凳出發，他透露張志豪怕他打不好會想太多，經常會鼓勵他，「不要太在乎自己成績怎樣，失誤都是養分，對你都有好處。」自從14日中斷連續8場無安打，許庭綸近7場出賽打擊率高達3成57。

與去年金手套得主岳政華，及今年金手套熱門宋晟睿共組「黃金外野」，許庭綸認為判斷球的能力不及2人，擊球力量也無法比較。今年鎮守外野的中信選手，只有許庭綸和林書逸尚未開轟，他也順其自然看待尚未出爐的生涯首轟。

中信去年選秀前3順位許庭綸、伍立辰和陳冠穎，今年都在一軍做出不少貢獻，內野防區，除了22歲的張仁瑋已整季在一軍板凳待命，2023年選秀第3指名張士綸連2年在二軍繳出非凡成績，等待一軍板凳的位置。

