體育 即時新聞

台日職打擊王 雙雙面臨保3危機

2025/08/29 05:30

猿隊林智平打擊率0.311，暫居打擊王。 （記者陳志曲攝）猿隊林智平打擊率0.311，暫居打擊王。 （記者陳志曲攝）

打擊率恐探史上新低

打擊率領先榜打擊率領先榜

〔記者吳清正／台北報導〕今年日職可能出現第1個打擊率低於3成的打擊王，日前成為日本媒體討論話題。中職目前打擊率排行榜由樂天桃猿林智平以3成11領先，雖然還沒有低於3成的迫切危機，仍要避免寫下史上打擊王最低打擊率紀錄。

在中職「彈力球年代」的全盛時期，2016年王柏融創下打擊率4成14的紀錄，當年共有3人打擊率超過4成，達到3成的多達17人。2017年王柏融以4成07打擊率完成衞冕，打擊率超過3成的也有13人。

投高打低 中職3割男僅4人

彈力球年代結束後，加上近年來各隊洋投水準提升，中職逐漸從打者聯盟變成投手聯盟，去年只剩7人打擊率超過3成，今年目前僅4人，林智平的3成11和前統一獅卡羅1992年寫下的打擊王最低打擊率3成26還有不小的差距，卡羅也是史上唯一打擊率不到3成30的打擊王。

去年樂天桃猿林立在球季最後一週補足規定打擊，以打擊率3成53奪得打擊王，今年尚未達到規定打席的林立（3成53）、台鋼吳念庭（3成33）和統一獅林安可（3成19），能否補足規定打席？

通常前段棒次單場會有4到5打席，吳念庭目前出賽63場、打席271，和年度規定打席372還差101次，若在台鋼剩下的28場比賽全勤，場均3.7打席可達到規定。

林安可出賽64場、打席264，若在統一最後26場比賽全勤，場均4.2打席可以達到規定。而林立出賽54場、打席216，即使最後27場比賽全勤，場均需5.9打席才能達到規定，幾乎是不能的任務。

