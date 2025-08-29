鷹狀元韋宏亮 二軍開箱3上3下

韋宏亮（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍今天起在大巨蛋擔任主場，和戰績排名第1的中信兄弟3連戰。味全今年第1指名的前旅外投手黃暐傑，是否在本次龍象大戰一軍初登板，受到球迷關注，味全總教練葉君璋表示，有機會，但是還不確定。

黃暐傑已經在二軍出賽3場，投3局失2分，被擊出2支安打，投出5次三振、2次四壞球。葉君璋週二曾表示，黃暐傑最快這個週末上一軍；不過，黃暐傑最近1次出賽，控球出狀況，投21球只有10個好球，是否再給黃暐傑更多時間調整，還要評估。

請繼續往下閱讀...

中職選秀狀元、台鋼雄鷹韋宏亮昨天二軍初登板，對富邦悍將投1局，連續解決3名打者，包括2次三振，最快球速148公里。

韋宏亮原本是新北市成棒隊終結者，職棒也將從牛棚起步，不過，昨天是以先發登板，一上場連續三振陳真和葉子霆，再讓王念好打成二壘滾地球出局。韋宏亮共投15球，12個好球。

統一獅昨也宣布今年選進的曾偉喆、哀宥宇、王翾祐、吳紹遠、黃天賜、高偉強、吳伯賢和陳定均等8名新人，除了高偉強隨亞運培訓隊在日本移地訓練，其餘選手都已經完成簽約，並向二軍報到，第1輪的曾偉喆簽約金520萬元，激勵獎金100萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法