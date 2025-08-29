新內閣 洋溢棒球風 數發部長林宜敬 出身台大棒球隊

林宜敬昔日是台灣大學棒球隊好手，鎮守三壘大關。（林宜敬提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕昔日台大棒球隊當家三壘手，如今成為數位發展部部長，60歲的林宜敬笑說，「真是人生意外的插曲，就像經歷一段奇幻旅程。」

林宜敬升任數位發展部部長。（資料照，記者羅志朋攝）

當家三壘手兼開路先鋒

國科會主委吳誠文當年參加中華少棒代表隊練球情景。（吳誠文提供）

經歷一段奇幻旅程

台大棒球隊時期的林宜敬，鎮守三壘大關。（林宜敬提供）

林宜敬兒時跟著全台瘋威廉波特少棒賽，對許金木、陳智源、鄭百勝等國手的事蹟如數家珍，國中到友人家，掛著一整套台大棒球隊捕手護具映入眼簾，心生嚮往，當下立志一定要加入台大棒球隊，建中畢業後如願考上台大資工系，成為台大棒球隊當家三壘手兼開路先鋒。

林宜敬小檔案

不靠球星靠團隊

國科會主委吳誠文。（資料照）

棒球影響工作、創業、入閣

原民會副主委陳義信。（資料照）

林宜敬在台大棒球隊苦練和奮戰的酸甜苦辣都成了人生美好回憶，退伍後赴美攻讀布朗大學電腦科學博士，學成歸國工作賺進人生第一桶金，2002年創立艾爾科技當老闆，閒暇之餘進場看球賽挺中職，去年他獲延攬入閣，擔任數發部政務次長，如今更升任部長。

「接下部長重擔，我還是把自己當棒球選手。」林宜敬說，前任部長黃彥男卸任，好比前一棒敲出安打，這時教練派他上場打擊就要延續攻勢，讓數發部順利運作，好還要更好。

林宜敬認為，當年加入台大棒球隊改變他的一生，無論工作、創業、入閣都和棒球息息相關，不像足球或籃球靠超級球星就能主宰戰局，棒球講求Teamwork，即使強如大谷翔平，也只是先發9棒的其中1棒，猛如海盜王牌史基斯，5天也只能先發投1場，「學會團隊與分工，這都是台大棒球隊教會我的事，現在出任部長，我也強調Teamwork的重要性，沒有個人、只有團隊。」

陳義信任原民會副主委

國科會主委吳誠文曾是國手

除了熱愛棒球的林宜敬，新任原民會副主委是前職棒名將「假日飛刀手」陳義信；國科會主委吳誠文更是1971年威廉波特少棒冠軍的台南巨人少棒王牌投手，內閣成員洋溢濃濃的棒球風。

