美網》第75度闖進大滿貫32強 喬科維奇史上第一人

〔記者盧養宣／綜合報導〕即使不在最佳狀態，38歲塞爾維亞老將喬科維奇憑藉豐富經驗，昨在美國網球公開賽男單次輪仍以6：7（5：7）、6：3、6：3、6：1逆轉22歲地主好手施法達，生涯第75度闖進大滿貫32強，超越瑞士名將費德爾獨居男單史上第一。

喬科維奇今年前三場四大公開賽都止步4強，來到生涯4度奪冠的美網續拚生涯第25座大滿貫冠軍，昨首盤出現多達14次非受迫性失誤，耗費2小時31分鐘後來居上晉級，他坦言，對手前半段發揮極具水準，也對施法達比賽後段腿部出現不適感到惋惜，「他仍堅持留在場上精神可嘉，希望他沒有大礙。」

以平頭新造型亮相的艾卡拉茲則速戰速決，6：1、6：0、6：3輕取義大利對手貝魯奇，搭上男單32強列車，繼續力拚自2022年後再度於美網封王。

女單方面，尋求衛冕的白俄羅斯球后莎巴蓮卡，昨雖再度出現慢熱狀況，仍以7：6（7：4）、6：2力退俄羅斯女將庫德梅托娃，今年在決勝局19勝1敗為女單之最。2021年在紐約爆冷封后的英國女將拉杜卡努以6：2、6：1輕取印尼好手特恩，下一輪將與2022年溫網冠軍、哈薩克名將蕾巴金娜上演大滿貫冠軍對決。

