台日職籃交流賽》高材生林俊佑來台逐夢 勇士後場添深度

今年加盟勇士的林俊佑，昨在與日本滋賀湖泊隊的交流賽出場亮相。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕富邦勇士昨和日本B聯盟球隊滋賀湖泊進行交流賽，勇士在休季期間找回旅日好手曾祥鈞，另補進華裔球員林俊佑，兩人昨都獲得不少出賽時間，但球隊備戰尚未進入狀況，最終以70：106落敗。

麻省理工學院畢業

放棄在美工作

勇士上季PLG總冠軍賽和桃園領航猿廝殺到第7戰敗陣，展望新賽季，除了曾祥鈞回歸，另外又簽下193公分的林俊佑，增添後場深度。

畢業於美國麻省理工學院的林俊佑說：「我真的很愛打球，其實原本我已經在美國找到工作，但趁著還年輕，加上富邦願意給我機會，所以決定來台灣試試看。」

對於新人賽季，林俊佑期待盡可能為球隊做出貢獻，「上季富邦好像離冠軍就差一點，肯定希望這季能贏下來。」

雖然在美國出生長大，但林俊佑中文相當流利，過去寒暑假期間他會隨家人返台，對台灣文化不陌生，「台灣食物真的很好吃，小籠包、永和豆漿都很棒，但天氣比較熱。」

寒暑假隨家人返國

中文相當流利

總教練吳永仁表示，林俊佑潛力十足，無論是身材、處理球的方式都有自己的優勢，「我們希望培養他成為優秀的2、3號球員，希望能往1號去磨練，他打控球會有很好的身材優勢。」

此外，本季回鍋的曾祥鈞表示，過去一季在日本學到很多，和各種類型的洋將交手，無論禁區技巧、身體碰撞都有提升，吳永仁也感受到他的進步，「他的移動力和衝搶籃板的意識都變得更好，球隊會給他更多空間，並加強他進攻的信心。」

