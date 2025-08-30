晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台籃戒不斷大齡 5將40+繼續拚

2025/08/30 05:30

林金榜（資料照）林金榜（資料照）

續約國王 洪志善第22個球季

曾文鼎（資料照）曾文鼎（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王昨宣布和40歲後場指揮官「小胖」洪志善續約，他將迎接個人職業生涯第22個賽季，球隊期盼借重他的經驗幫助球隊年輕球員。除了洪志善，PLG、TPBL新賽季仍有不少超過40歲好手續戰，包含富邦勇士「野獸」林志傑、蔡文誠、中信特攻曾文鼎以及同樣效力國王的林金榜，不輕易言退。

蔡文誠（資料照）蔡文誠（資料照）

洪志善上季在國王場均貢獻2.8分、1.3助攻，總冠軍賽展現老將價值，關鍵時刻替補上陣飆進關鍵三分球，穩定軍心也幫助球隊取勝，昨他也獲得球隊續約，盼助球隊延續3連冠的霸業。國王陣中還有另一位40歲老將林金榜，上季出賽時間雖不多，但他和洪志善曾一起帶領國王年輕球員遠赴蒙古出征亞洲冠軍聯賽（BCL）賽事，在人手不足情況下，分擔隊友的責任。

兩職籃新球季40歲老將兩職籃新球季40歲老將

43歲野獸 兩聯盟最年長

台籃戒不斷大齡 5將40+繼續拚40歲洪志善獲國王續約，將迎來生涯第22個賽季。
（資料照）

目前兩聯盟最資深球員為43歲的「野獸」林志傑，他在上季總冠軍賽打出競爭力，第7戰拿下11分，可惜發生左手腕骨折傷勢，至今尚在休養當中。林志傑上季原本表態想退休，最後仍決定續約，希望生涯完美畫下句點，勇士總教練吳永仁談起林志傑狀況時說：「還是要看他的復原進度吧！但要趕上開季可能有點困難。」

勇士林志傑是兩聯盟最資深球員。（資料照）勇士林志傑是兩聯盟最資深球員。（資料照）

吳永仁透露，目前PLG開季預計10月底，但勇士新賽季首戰會是10月8日東亞超級聯賽的比賽，「這場確定趕不上，目前回歸還沒有明確時間表，我們還是希望他很健康的回來，所以不會太急。」另外，蔡文誠今年休季也和勇士續約，吳永仁稱讚他是球隊的精神領袖，期待他發揮自己的影響力，而曾文鼎也和特攻續約，繼續捍衛球隊禁區。

值得一提的是，兩聯盟資深球星們年紀漸長，比如TPBL雙料MVP林書豪已37歲，是否續約成為焦點，老驥伏櫪，另一方面也顯示台灣職籃年輕球員有待努力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中