台籃戒不斷大齡 5將40+繼續拚

續約國王 洪志善第22個球季

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王昨宣布和40歲後場指揮官「小胖」洪志善續約，他將迎接個人職業生涯第22個賽季，球隊期盼借重他的經驗幫助球隊年輕球員。除了洪志善，PLG、TPBL新賽季仍有不少超過40歲好手續戰，包含富邦勇士「野獸」林志傑、蔡文誠、中信特攻曾文鼎以及同樣效力國王的林金榜，不輕易言退。

洪志善上季在國王場均貢獻2.8分、1.3助攻，總冠軍賽展現老將價值，關鍵時刻替補上陣飆進關鍵三分球，穩定軍心也幫助球隊取勝，昨他也獲得球隊續約，盼助球隊延續3連冠的霸業。國王陣中還有另一位40歲老將林金榜，上季出賽時間雖不多，但他和洪志善曾一起帶領國王年輕球員遠赴蒙古出征亞洲冠軍聯賽（BCL）賽事，在人手不足情況下，分擔隊友的責任。

兩職籃新球季40歲老將

43歲野獸 兩聯盟最年長

40歲洪志善獲國王續約，將迎來生涯第22個賽季。

目前兩聯盟最資深球員為43歲的「野獸」林志傑，他在上季總冠軍賽打出競爭力，第7戰拿下11分，可惜發生左手腕骨折傷勢，至今尚在休養當中。林志傑上季原本表態想退休，最後仍決定續約，希望生涯完美畫下句點，勇士總教練吳永仁談起林志傑狀況時說：「還是要看他的復原進度吧！但要趕上開季可能有點困難。」

吳永仁透露，目前PLG開季預計10月底，但勇士新賽季首戰會是10月8日東亞超級聯賽的比賽，「這場確定趕不上，目前回歸還沒有明確時間表，我們還是希望他很健康的回來，所以不會太急。」另外，蔡文誠今年休季也和勇士續約，吳永仁稱讚他是球隊的精神領袖，期待他發揮自己的影響力，而曾文鼎也和特攻續約，繼續捍衛球隊禁區。

值得一提的是，兩聯盟資深球星們年紀漸長，比如TPBL雙料MVP林書豪已37歲，是否續約成為焦點，老驥伏櫪，另一方面也顯示台灣職籃年輕球員有待努力。

