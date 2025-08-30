晴時多雲

周天成障礙無極限 6度挺進世錦賽8強

2025/08/30 05:30

李哲輝（左）／楊博軒在三盤大戰扳倒大馬強敵，挺進男雙8強。（法新社）李哲輝（左）／楊博軒在三盤大戰扳倒大馬強敵，挺進男雙8強。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕身為台灣單打最後希望，周天成昨於世界羽球錦標賽，以16：21、21：15、21：13逆轉日本好手西本拳太，終結對戰4連敗，生涯6次躋身男單8強，再度堆高「周天成障礙」。

周天成終止對戰西本拳太4連敗，晉級世錦賽男單8強。（歐新社）周天成終止對戰西本拳太4連敗，晉級世錦賽男單8強。（歐新社）

35歲周天成世界排名第6，本季BWF巡迴賽持續穩定發揮，年終賽積分高居第1。小天生涯在世錦賽於2014、17、18、19、22年殺入8強，其中22年拿銅牌，成為台灣本土首位奪牌的男單選手，如今他累積6次8強，短時間難有台灣選手可以超越。

追隨麟洋成就

李楊配安抵8強

周天成在8強遭遇世界排名第2的安童森，雙方之前13次交手，小天拿到8勝5敗，但上次過招為今年印尼公開賽，安童森直落二拿勝。

男雙方面，李哲輝／楊博軒化解對手3個賽末點，以22：20、15：21、23：21扳倒世界排名第3的馬來西亞強敵吳世飛／伊祖丁，成為2021年李洋／王齊麟後，首組挺進世錦賽8強的台灣男雙。

李哲輝／楊博軒8強對陣中國組合劉毅／陳柏陽，尋求成為2018年陳宏麟／王齊麟，首組奪男雙獎牌的組合。

