何承叡開箱美網 台灣男雙第4人

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽如火如荼進行，台灣雙打軍團今陸續上陣，何承叡連兩項大滿貫獲男雙門票，攜手身高196公分的德國老將耶本斯，首戰地主外卡博耶／納瓦，左右開弓的「台德聯軍」爭取開胡挺進32強 。

大滿貫連續出賽

台德聯軍上陣

本週世界男雙排名來到職業生涯新高80席的何承叡，自7月初溫布頓錦標賽首秀，再度躋身四大賽男雙舞台，他不但榮膺美網史上第4位男雙台將，也是暌違6年來首見，已跟上王宇佐、盧彥勳、謝政鵬等同胞前輩腳步。身高188公分的何承叡左手持拍，至於30歲搭檔耶本斯更高大，台德雙雄有信心發揮體型優勢，在紐約法拉盛公園硬地賽場放手一搏。

女雙方面，台將共3組人馬出擊，包括首度組軍的謝淑薇／東道主新星克魯格、第10種子詹皓晴／蔣欣玗（中國）、吳芳嫺／施托拉（匈牙利），都各自力拚佳績。

此外，前世界球后大坂直美更換教頭，臨場表現漸入佳境，6：3、6：1擊敗地主巴普蒂斯特，已當媽媽的日美混血名將2連勝，續朝重返榮耀的賽史第3冠邁進，「我努力集中注意力，不讓她輕易得分，並保持積極心態。」至於美國第3種子高芙克服亂流，7：6（7：5）、6：2力退克羅埃西亞對手維基琪，賽後特地感謝「體操天后」拜爾絲到場加油激勵士氣，「如果她能在6吋平衡木上，頂住全世界壓力做到那樣，那我也能打進這75碼的球。」

