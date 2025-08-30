晴時多雲

體育 即時新聞

柯威士3戰3爆 花光831大限籌碼

2025/08/30 05:30

兄弟柯威士先發1.2局被打爆，提前退場。（記者陳逸寬攝）兄弟柯威士先發1.2局被打爆，提前退場。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕昨龍象戰前，媒體提問柯威士是否為期末考，中信兄弟總教練平野惠一只說無法透露，結果他登板後慘遭味全龍重創，先發1.2局狂失8分吞敗，最終龍隊以9：3擊敗兄弟，兩隊近6次交手龍隊拿下5勝，柯威士先發連環爆，831大限能否續留仍是未知數。

鎛銳（記者陳逸寬攝）鎛銳（記者陳逸寬攝）

兄弟洋將2選1

柯威士3戰3爆 花光831大限籌碼龍隊李凱威4安猛打賞，連5年單季達陣百安。
（記者陳逸寬攝）

最後一席成謎

柯威士具7年韓職資歷都效力KT巫師，2023年先發18場不敗，拿下12勝0敗、防禦率2.60，今年因表現不佳，季中遭KT巫師解約後轉戰兄弟，前兩場先發分別對富邦悍將、台鋼雄鷹，總計只投6局失8分其中6分責失。

柯威士昨第3度登板，先發1.2局被敲8安另有2次保送，失8分其中7分責失吞下來台首敗，防禦率高達15.26、每局被上壘率3.26，完全壓不住陣腳。

目前兄弟有5名洋投，羅戈、黃博多和李博登表現出色穩佔3席，最後一個名額將從柯威士和在二軍待命的韋禮加取捨。由於柯威士頻遭打爆，能否搶佔最後一席恐將打上問號。

龍隊2棒李凱威繳4安猛打賞獲選單場MVP，新人球季起連5年單季敲百安，他表示，很喜歡在大巨蛋比賽，因為不太會流汗，感覺非常舒適，感謝總教練葉君璋從新人球季開始就給他很多機會，加上身體健康，穩定出賽才能達成連5年百安里程碑。

龍選4洋投

鎛銳1球未投過關

龍隊昨敲定4名洋投鋼龍、艾璞樂、龍聖和鎛銳，鑀龍遭割捨，鎛銳在一軍1球未投就過關，初期定位是中繼。今年鎛銳在墨西哥聯盟共投98.1局、防禦率6.22，他解釋，墨聯球比較彈，不少球場位處高海拔地區，防禦率偏高並不能反應他真正的實力，過去富藍戈在墨聯表現糟糕，來到富邦悍將照樣大殺四方，他有信心可以在中職投出成績。

