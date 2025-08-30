晴時多雲

體育 即時新聞

陳禹勳衝刺1萬球 史上純後援第一人

2025/08/30 05:30

龍隊陳禹勳本季可望達成600場出賽里程碑。（記者陳逸寬攝）龍隊陳禹勳本季可望達成600場出賽里程碑。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕大學時期肩、肘都動過刀的味全龍右投陳禹勳，昨後援1局無失分，從2014年進職棒至今累計出賽597場、投9937球，本季可望達成600場出賽里程碑，僅次於高建三的636場，更要挑戰中職史上第一位「純後援投手」投1萬球的紀錄，現年36歲的他說，「真的沒想過可以投這麼久，這些數字和紀錄都是生涯的額外紅利，相信未來後輩一定可以超越。」

12年出賽597場

最想感謝洪總

回首12年生涯，陳禹勳特別感謝前6年帶他的桃猿教頭洪一中，他謙稱，運氣比別人好一點才能投這麼久，「大家都說洪總操投手，我覺得還好啊，當年牛棚就這幾個人，現在洪總帶台鋼有很操投手嗎？他們牛棚主力出賽數也沒特別多，雖然有人說洪總很嚴厲，以前我也常被念，但我真的很感謝洪總。」

陳禹勳強調，多一次出賽就多一次機會證明自己，如果說這場想休息，很可能就被取代，只要身體狀況允許，都會跟教練說他可以上場，否則也沒辦法有這麼多出賽數。

陳禹勳生涯沒受過大傷，平均每季出賽50場左右，他透露，養成泡冰水、喝氣泡水、吸高壓氧的習慣，讓身體循環和新陳代謝更快更好，希望靠強化肌群，維持球速和身體狀況。

