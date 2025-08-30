晴時多雲

體育 即時新聞

猛打鷹飆後勁 10場狂掃8勝

2025/08/30 05:30

雄鷹王博玄雙安2打點包括6局下勝利打點，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）雄鷹王博玄雙安2打點包括6局下勝利打點，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

只落後兄弟1.5場

雄鷹6局下攻下6分大局逆轉勝，後勁幸運逃敗。（記者李惠洲攝）雄鷹6局下攻下6分大局逆轉勝，後勁幸運逃敗。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕後勁轉戰台鋼雄鷹兩年首次連續2場只投5局，眼看要承擔生涯首次先發2連敗，打線卻在他退場後全面爆發，於6局下猛攻12人次扭轉戰局，台鋼靠這個6分大局以10：5逆轉擊敗樂天桃猿，不僅在最近10場狂掃8勝，還兩度打出4連勝，下半季戰績只落後首位中信兄弟1.5場，今天再贏就以49勝追平去年全季勝場。

後勁逃過

先發2連敗

後勁用98球投5局於2：3落後時退場，黃紹睿接手6局上失1分雖讓落後擴大，但張肇元6局下率先開砲，帶出打線單局打12人次敲6安助後勁敗投解套。即便魔鷹因為右側腹部不適連續2場缺席，台鋼前4棒仍展現強大進攻能力，王博玄、曾子祐、吳念庭、張肇元都是2安打2打點，王博玄於6局下滿壘時擊出重要安打，助台鋼以5：4首次超前，本季第2次獲選單場MVP。

總教練洪一中指出，不知道後勁是否受到紀錄的影響，這2場的表現確實比較不理想，但2局上面對守備接連出狀況，仍能挺住只掉2分沒讓傷害擴大，前5局波賽樂看起來投得很輕鬆，感覺氣勢都在對面，打線能在6局下演出大逆轉，顯示球隊今年比較不會一倒下就垮掉，「棒球就是這麼難講，有時稍微不注意，突然形成1個大局，整場比賽就掛了。」

台鋼近10場打出2次4連勝，全年戰績仍居第3名，並取得勝差3場的舒適空間，洪總表示，沒有特別注意已經幾連勝，每天只專注在對手是誰，球隊還有很多不足，目前不能想太遠，能贏1場算1場，一步一步來。

