晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台鋼暫別創隊洋投 小野寺難掩感傷

2025/08/30 05:30

台鋼昨賽後為小野寺賢人（中）舉辦球迷祝福見面會。 （記者李惠洲攝）台鋼昨賽後為小野寺賢人（中）舉辦球迷祝福見面會。 （記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕隨著台鋼雄鷹最後註冊的4位洋將全部底定，今年不曾上過一軍的小野寺賢人即將返回日本，昨賽後出席祝福見面會，他表示，感謝台鋼這兩年給他機會，目前身體已經沒有狀況，希望還有機會再來台灣打球。台鋼領隊劉東洋表示，不排除雙方明年繼續合作。

小野寺去年為台鋼出賽9場、戰績2勝4敗、防禦率2.31，6月因右手肘內側副韌帶撕裂提前報銷，今年從二軍出發但狀況時好時壞，他表示，打棒球以來從沒受過這麼嚴重的傷，加上每天的身體狀況都不一樣，如何管控是很困難的事，有點不對勁就無法集中精神比賽，讓他實際體會到艱辛的感覺。

小野寺指出，8月中旬看到櫻井周斗被叫上一軍，其實已有覺悟，但接到消息還是很難過，也覺得今年沒機會上一軍非常可惜，但從去年受傷、復健到還能繼續投球，仍要感謝台鋼，目前心情是「向前走」，畢竟手臂終於回到原本的狀態，「結果還滿好的，只是時間有點太晚。」

小野寺前天在二軍投5局無失分，是他今年在中職最後1次登板，他表示，畢竟是待了快兩年的球隊，退場時隊友陸續過來擁抱致意，讓他有種很特別的心情，很高興還有機會向球迷表達感謝並好好道別，目標是再回來台灣打球。劉東洋認為，小野寺是台鋼最早簽下的兩名洋將之一，對球隊與球迷都有特殊意義，球團會與他保持聯絡。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中