台鋼暫別創隊洋投 小野寺難掩感傷

〔記者徐正揚／高雄報導〕隨著台鋼雄鷹最後註冊的4位洋將全部底定，今年不曾上過一軍的小野寺賢人即將返回日本，昨賽後出席祝福見面會，他表示，感謝台鋼這兩年給他機會，目前身體已經沒有狀況，希望還有機會再來台灣打球。台鋼領隊劉東洋表示，不排除雙方明年繼續合作。

小野寺去年為台鋼出賽9場、戰績2勝4敗、防禦率2.31，6月因右手肘內側副韌帶撕裂提前報銷，今年從二軍出發但狀況時好時壞，他表示，打棒球以來從沒受過這麼嚴重的傷，加上每天的身體狀況都不一樣，如何管控是很困難的事，有點不對勁就無法集中精神比賽，讓他實際體會到艱辛的感覺。

小野寺指出，8月中旬看到櫻井周斗被叫上一軍，其實已有覺悟，但接到消息還是很難過，也覺得今年沒機會上一軍非常可惜，但從去年受傷、復健到還能繼續投球，仍要感謝台鋼，目前心情是「向前走」，畢竟手臂終於回到原本的狀態，「結果還滿好的，只是時間有點太晚。」

小野寺前天在二軍投5局無失分，是他今年在中職最後1次登板，他表示，畢竟是待了快兩年的球隊，退場時隊友陸續過來擁抱致意，讓他有種很特別的心情，很高興還有機會向球迷表達感謝並好好道別，目標是再回來台灣打球。劉東洋認為，小野寺是台鋼最早簽下的兩名洋將之一，對球隊與球迷都有特殊意義，球團會與他保持聯絡。

